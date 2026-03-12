Caen las acciones y sube el petróleo tras amenazas de Irán sobre el cierre total del estrecho de Ormuz

Los mercados financieros registraron este jueves una jornada negativa marcada por la tensión en Medio Oriente . Mientras las bolsas retrocedieron, el precio del petróleo se disparó ante el temor de un impacto global en la energía y perturbaciones en la economía global.

Sin aparecer en público, el nuevo líder supremo de Irán difundió su primer mensaje y dejó una amenaza

La preocupación se profundizó después de nuevas advertencias de Irán sobre el control del estrecho de Ormuz , una ruta clave para el transporte mundial de crudo. El escenario elevó la incertidumbre y aumentó la volatilidad en los mercados internacionales.

Los precios del petróleo subieron después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitiera su primer mensaje público, en el que advirtió que el crucial estrecho de Ormuz permanecerá cerrado como “herramienta de presión” .

El mensaje, leído por un presentador en la televisión estatal iraní, también decía que todas las bases estadounidenses en la región “serán atacadas” a menos que cierren.

El estrecho de Ormuz, la vía fluvial vital frente a la costa iraní por la que fluye el 20 % del consumo mundial de petróleo, ha permanecido prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra. Esto ha disparado los precios del petróleo y ha empañado las perspectivas para las acciones a nivel mundial.

Así golpea el conflicto en Oriente Medio

Los principales índices bursátiles estadounidenses cayeron un 1 % o más, prolongando un reciente episodio de volatilidad. El Dow Jones cayó 655 puntos, o un 1,38 %. El S&P 500 bajó un 1,3 % y el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, se desplomó un 1,66 %.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 9,8 %, a US$ 95,83 por barril. El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, subió un 9,3 %, a US$ 100 por barril.

En tanto, las acciones y los bonos locales cotizan a la baja este jueves, arrastrado por un nuevo salto del petróleo y por la sensación de la guerra en Medio Oriente traerá aparejados problemas globales en la inflación, el comercio y la deuda mundial.

Los bonos soberanos en dólares cotizan con mayoría de “rojos”, destacándose el del Global GD35 (-0,7%). El riesgo país trepa hasta los 561 puntos básicos.

Por su parte, en Wall Street, las acciones y ADRs de empresas argentinas también caen con fuerza. Las bajas más relevantes son las de Banco Macro (-5,1%), Grupo Financiero Galicia (-4,3%) y Telecom (-4%).