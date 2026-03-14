Confirman la liberación de 690 presos políticos en Venezuela

Este viernes, el director presidente de la ONG Foro Penal de Derechos Humanos, Alfredo Romero, confirmó el número de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero, el cual asciende a un total de 690 personas. Romero dio el comunicado a través de su cuenta de X.
Según informó la ONG en su página oficial, desde que la Asamblea Nacional anunció la liberación de un importante número de presos políticos a partir del 8 de enero, sólo 42 personas fueron excarceladas, y se denunciaron excarcelaciones parciales en los días posteriores. A estas se le sumaron las liberaciones confirmadas tras la Ley de Amnistía.
Ley de Amnistía en Venezuela
El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para permitir la liberación de un importante número de presos políticos durante el régimen de Nicolás Maduro. La Ley contempla un período de 27 años, desde 1999, aunque su aplicación se limita a 13 hechos registrados en 13 años distintos. Desde la ONG Foro Penal señalaron que se verificaron 109 libertades plenas a partir de la entrada en vigor de la Ley.
Para el 24 de febrero, las excarcelaciones llegaban a 436, entre libertades condicionadas y libertades plenas. Este viernes, se confirmó que el número ascendió a 690. Sin embargo, desde la organización señalan que un número significativo de excarcelados aún permanencen bajo medidas restrictivas de libertad, sin que sus derechos hayan sido restituidos plenamente.
Por su parte, el Parlamento venezolano informó que 7.727 personas fueron beneficiadas por la Ley de Amnistía y aseguraron que, de ese total, 253 se encontraban detenidas y 7.474 tenían medidas cautelares. Sin embargo, desde el Foro Penal señalaron que hasta el momento persiste la falta de transparencia en los listados oficiales y la ausencia de criterios jurídicos claros por parte de la Justicia bolivariana para estos procesos.