Confirman la liberación de 690 presos políticos en Venezuela

La ONG Foro Penal confirmó la cifra de excarcelaciones que se llevaron a cabo desde el 8 de enero, sumadas a las confirmadas desde la Ley de Amnistía.

La ONG Foro Penal confirmó la liberación de un total de 690 presos políticos en Venezuela.

Este viernes, el director presidente de la ONG Foro Penal de Derechos Humanos, Alfredo Romero, confirmó el número de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero, el cual asciende a un total de 690 personas. Romero dio el comunicado a través de su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredoromero/status/2032587076051325009&partner=&hide_thread=false #13Mar 6:30pm Hemos verificado 690 presos políticos excarcelados en Venezuela desde el 8 enero 2026 — Alfredo Romero (@alfredoromero) March 13, 2026 Según informó la ONG en su página oficial, desde que la Asamblea Nacional anunció la liberación de un importante número de presos políticos a partir del 8 de enero, sólo 42 personas fueron excarceladas, y se denunciaron excarcelaciones parciales en los días posteriores. A estas se le sumaron las liberaciones confirmadas tras la Ley de Amnistía.

Alfredo_Romero_Foro_Penal Fotografía de archivo del director y presidente la ONG Foro Penal, Alfredo Romero EFE/ Ronald Peña R. Ley de Amnistía en Venezuela El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para permitir la liberación de un importante número de presos políticos durante el régimen de Nicolás Maduro. La Ley contempla un período de 27 años, desde 1999, aunque su aplicación se limita a 13 hechos registrados en 13 años distintos. Desde la ONG Foro Penal señalaron que se verificaron 109 libertades plenas a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Para el 24 de febrero, las excarcelaciones llegaban a 436, entre libertades condicionadas y libertades plenas. Este viernes, se confirmó que el número ascendió a 690. Sin embargo, desde la organización señalan que un número significativo de excarcelados aún permanencen bajo medidas restrictivas de libertad, sin que sus derechos hayan sido restituidos plenamente.