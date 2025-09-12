El hombre que mató a una refugiada ucraniana en EE.UU. habló desde la cárcel y reveló el motivo del ataque

El brutal crimen de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana que había llegado a Charlotte, Carolina del Norte, para escapar de la guerra, conmociona a EE. UU . El pasado 22 de agosto, fue asesinada a bordo de un tren por Decarlos Brown Jr., un hombre de 32 años que padece esquizofrenia paranoide y que ahora, desde la cárcel, reveló los motivos de su accionar en una conversación con su hermana.

Según relató su hermana Tracey Brown a medios locales, Decarlos le confesó en un llamado desde prisión que pensaba que Zarutska “le leía la mente” y que tenía “materiales en el cuerpo” que controlaban sus acciones. En el mismo diálogo, admitió: “Ni siquiera conocía a la señora. Nunca le dije una palabra. Es aterrador, ¿no? ¿Por qué alguien apuñalaría a otra persona sin motivo ?”.

El acusado también habló de sí mismo en tercera persona y aseguró que “quien manejaba los materiales” fue quien “descargó la furia” sobre la víctima.

La familia de Brown asegura que su deterioro mental fue evidente en los últimos años , pero que nunca pudo recibir atención adecuada. Tras cumplir cinco años de prisión por robo a mano armada, salió en libertad en 2022 con un cuadro agravado de psicosis.

Decarlos Brown Jr., con antecedentes de esquizofrenia, mató a puñaladas a Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana que había escapado de la guerra.

En enero de 2024 incluso fue arrestado por llamar al 911 y afirmar que tenía un microchip en el cerebro. Sin embargo, el juez le otorgó la libertad bajo palabra. “Él pedía ayuda, pero nadie lo escuchó. No justifico lo que hizo, pero estaba enfermo”, lamentó Tracey.

El 22 de agosto, en un tren de Charlotte, Decarlos Brown Jr. apuñaló y mató a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en un ataque sorpresivo.

La voz de la familia: contra la pena de muerte

En medio del proceso judicial, la familia del acusado pidió que no se aplique la pena de muerte. “Antes de condenarlo, deberían investigar cómo luchó durante tres años para recibir tratamiento. Nadie lo ayudó, ni la familia ni el Estado”, sostuvo su hermana.

Tracey también expresó temor por posibles represalias: “Tengo miedo de que alguien me reconozca y quiera atacarme. Es una situación que me supera”.

Iryna Zarutska, refugiada ucraniana de 32 años, fue asesinada en Charlotte

La vida de Iryna en Charlotte

La muerte de Iryna Zarutska dejó un vacío profundo en la comunidad ucraniana. Había llegado a Estados Unidos en 2022 junto a su madre y sus hermanos, escapando de la guerra. En Kiev se graduó como artista y restauradora, y soñaba con ser asistente veterinaria.

En Charlotte trabajaba en una pizzería mientras aprendía a conducir para ganar independencia. Su familia la describió como “una artista apasionada, con un amor inmenso por los animales”.

El día del crimen volvía a casa después de su turno, vestida con su uniforme de trabajo. Las cámaras de seguridad del tren captaron el momento en que Brown la apuñaló y caminó con el cuchillo ensangrentado, mientras los pasajeros huían aterrorizados.

El asesinato desató una ola de indignación y reclamos políticos. Mientras algunos piden castigo ejemplar, otros apuntan al sistema de salud mental estadounidense, que no dio respuestas a un paciente con antecedentes de violencia y síntomas psicóticos claros.