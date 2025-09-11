11 de septiembre de 2025 - 08:47

Explotó un camión que transportaba gas: al menos 3 muertos y 90 heridos

El incidente ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, donde un vehículo que transportaba 49.500 litros de gas se volcó y estalló.

Explotó un camión de Gas en México

Por Redacción Mundo

Una trágica explosión sacudió la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, luego de que un camión cisterna con 49.500 litros de gas se volcara y explotara. El suceso, ocurrido el pasado miércoles, dejó un saldo de al menos tres personas fallecidas y 90 heridas, según informó la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

De acuerdo con las autoridades, la explosión se produjo después de que el vehículo, conocido como "pipa" en México, volcara en la zona del Puente de la Concordia. El estallido generó una "onda expansiva" que afectó a vehículos cercanos al punto del siniestro.

Actualmente, se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas exactas del accidente y para esclarecer la situación del conductor, quien se encuentra entre las personas lesionadas. Las autoridades de la Ciudad de México, incluyendo a los secretarios de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se encuentran trabajando en el lugar para asistir a las víctimas y contener la zona.

De los 90 lesionados, 10 ya fueron dados de alta. Brugada, en una conferencia de prensa desde la zona del incidente, confirmó que todos los afectados fueron trasladados a hospitales, y varios de ellos se encuentran en estado grave.

La funcionaria compartió una lista preliminar de los hospitalizados en su cuenta oficial de X (antes Twitter), asegurando que se actualizará de acuerdo con la evolución médica de cada paciente.

