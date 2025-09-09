En Aconcagua Radio, un análisis sobre el ataque de Israel a Catar, última sede del Mundial de Fútbol

En diálogo con Aconcagua Radio , el especialista en temas internacionales Augusto Grilli Fox subrayó la gravedad del ataque de Israel a Catar: “No deja de ser un ataque sobre un estado soberano, en el marco de negociaciones. Más allá de los argumentos del gobierno de Netanyahu, esto pone en duda cualquier voluntad genuina de alcanzar un acuerdo de paz”.

"Desempato yo": Hebe Casado confirmó que no demorarán la aprobación de la reforma del empleo público

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo episodio crítico tras un ataque israelí en Catar, en la ciudad de Doha , donde se encontraban comitivas diplomáticas que intentaban avanzar en negociaciones con Hamas . La ofensiva se produjo muy cerca de uno de los estadios del Mundial 2022, lo que volvió a poner a este pequeño pero influyente país en el centro de la escena internacional.

El analista recordó que no se trata de un hecho aislado. Mencionó el reciente ataque con drones a una flotilla humanitaria en las costas de Túnez, donde se trasladaba la activista Greta Thunberg. Aunque Israel no reivindicó la acción, fue leída como un intento de frenar la ayuda hacia Gaza.

La condena internacional no se hizo esperar. La ONU expresó su rechazo, pero según Grilli Fox, Netanyahu no parece tener freno: “Ahí se discute hasta dónde sirve el pedido de detención de la Corte Penal Internacional. España, por ejemplo, aplicó sanciones concretas contra Israel, pero recibió represalias. Para que haya un efecto real, las medidas deben ser conjuntas y coordinadas entre varios estados”, explicó.

La posibilidad de un acuerdo de paz aparece cada vez más lejana. Para Grilli, los ataques a hospitales y bombardeos en medio de operaciones de rescate son señales claras: “Uno deja de creer que exista voluntad genuina de alcanzar un acuerdo. Hoy ya se habla de genocidio: más de 62 mil personas han sido asesinadas en Gaza”.

La posición argentina

En cuanto a la posición de Argentina, el analista planteó que se trata de una excepción en el escenario internacional: “Hoy Israel solo recibe el apoyo de Estados Unidos, Hungría y Argentina. Encuentro una similitud entre Milei y Netanyahu. La postura argentina no responde a la tradición diplomática del país, sino a una incondicionalidad del Presidente hacia Israel. Ni siquiera en su campaña había mostrado un alineamiento tan extremo”.

Mientras Israel intensifica su ofensiva y extiende el conflicto más allá de sus fronteras, como quedó demostrado con el ataque en Doha, la comunidad internacional enfrenta el desafío de articular una respuesta común. El aislamiento creciente del gobierno de Netanyahu contrasta con el respaldo limitado de unos pocos aliados, entre ellos la Argentina de Javier Milei.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com