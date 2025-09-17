Bombardeos en Gaza: Israel destruyó una mezquita del siglo XIII

Las fuerzas israelíes han bombardeado más de 150 objetivos en Gaza en los últimos días, según informaron este miércoles en un comunicado. Uno de los ataques, difundido por la cadena Al Jazeera, muestra la destrucción de una mezquita construida en el siglo XIII.

Israel lanzó la ofensiva terrestre para tomar la ciudad de Gaza: la ONU habla de "genocidio"

Además, el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás, denunció un ataque contra el único hospital pediátrico de la ciudad.

La ofensiva ocurre en el marco de una intensificación de las operaciones militares sobre la capital del enclave, anunciada previamente por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Desde entonces, casi 400.000 personas han huido de Ciudad de Gaza, mientras los bombardeos continúan diariamente.

La Torre Ghafri, de 18 pisos y considerada la más alta de la ciudad, fue demolida por las fuerzas israelíes este lunes. El Ejército justifica estas acciones alegando la presencia de infraestructuras utilizadas por grupos armados.

Durante la noche, la aviación israelí bombardeó al menos 50 posiciones en distintas zonas de la Franja de Gaza , con un foco principal en el norte, particularmente en la capital, según informó el diario The Times of Israel.

Un portavoz del Ejército declaró a la agencia EFE que algunas viviendas civiles pueden ser consideradas "infraestructuras terroristas" si se detecta en ellas actividad vinculada a milicias.

Las operaciones militares buscan apoyar el avance de las tropas en tierra, en una ofensiva que ha dejado miles de desplazados y destrucción en zonas residenciales, hospitales y sitios de valor histórico.

Corte total de comunicaciones en Gaza por ataques israelíes

Los servicios de internet y telefonía fija quedaron completamente interrumpidos este miércoles en Ciudad de Gaza y otras zonas del norte de la Franja. La Compañía de Telecomunicaciones de Palestina confirmó que el corte se produjo en medio de la ofensiva militar a gran escala lanzada por el Ejército de Israel, que busca tomar el control de la ciudad.

La empresa indicó que la interrupción es consecuencia directa de los ataques contra múltiples rutas de suministro. Además, aseguró que sus equipos trabajan de forma constante para reparar los fallos, a pesar de la grave situación que se vive en la zona, según declaró al diario palestino Filastin.

El Ejército israelí ha estado bombardeando la ciudad durante semanas, destruyendo decenas de torres residenciales antes de iniciar la ofensiva terrestre. Como parte de esta operación, se emitieron órdenes de evacuación para más de un millón de residentes.