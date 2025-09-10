La aerolínea low cost que tiene vuelos de 3 dólares a Punta Cana: ¿cuánto terminarás pagando?

La aerolínea low cost Arajet lanzó una promoción por su tercer aniversario que permite volar desde Buenos Aires y otras ciudades hacía más de 30 destinos internacionales por apenas 3 dólares la tarifa base.

La oferta estará disponible para comprar hasta el 20 de septiembre de 2025 y cubre vuelos entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026 , incluyendo opciones al Caribe como Punta Cana .

La promoción está disponible únicamente en el sitio oficial de Arajet y corresponde a la tarifa base por tramo. Los pasajeros podrán elegir entre los planes Smart, Comfort y Extra , que varían según la comodidad y servicios incluidos, permitiendo que viajar al exterior resulte más accesible y flexible.

La promoción incluye vuelos desde Buenos Aires y otras ciudades hacia Punta Cana y casi 30 destinos internacionales.

Desde Buenos Aires, Argentina - Aeropuerto Ministro Pistarini hacia Punta Cana, RD - Aeropuerto Internacional , la ida programada para el sábado 27 de septiembre de 2025 tiene un valor de 3 dólares más impuestos, lo que deja el tramo en USD 266,70 .

El regreso, el sábado 4 de octubre de 2025, también cuesta 3 dólares más impuestos, con la opción más económica en USD 200,00. De esta manera, el viaje completo sin equipaje extra asciende a USD 467,00, y agregar un equipaje de 20 kilos en bodega implica aproximadamente 100 dólares adicionales.

Vuelo arajet 3 dólares El precio de 3 dólares corresponde a la tarifa base; impuestos y tasas elevan el costo final del viaje.

Punta Cana desde Santiago de Chile

Para quienes parten desde Santiago de Chile, Chile - Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el vuelo de ida hacia Punta Cana es el miércoles 24 de septiembre de 2025, con la tarifa base de 3 dólares más impuestos, quedando en USD 185,99.

El regreso, el jueves 2 de octubre de 2025, mantiene la misma tarifa de 3 dólares más impuestos, con un tramo final de USD 170,99. El total sin equipaje extra es USD 356,98, y sumar un equipaje de 20 kilos en bodega ronda los 100 dólares adicionales.

Vuelo punta cana desde Chile Arajet ofrece planes Smart, Comfort y Extra para ajustar la comodidad y servicios según cada pasajero.

Destinos de Arajet: qué líneas operan los vuelos al exterior

Arajet ofrece actualmente vuelos a Canadá, Guatemala, Aruba, Curazao, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Saint-Martin, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México, Costa Rica y El Salvador.

En los próximos meses se sumarán rutas hacia Estados Unidos, Cuba y Honduras, entre otros. La aerolínea cuenta con 11 Boeing 737 MAX-8, con capacidad para 185 pasajeros, y duplicará frecuencias hacia fin de año, incluyendo vuelos desde Mendoza, Rosario y Córdoba a Punta Cana.