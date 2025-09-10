10 de septiembre de 2025 - 12:06

La aerolínea low cost que tiene vuelos de 3 dólares a Punta Cana: ¿cuánto terminarás pagando?

Una aerolínea low cost celebra su tercer aniversario con vuelos al exterior desde 3 dólares. Conocé cuánto cuesta ida y vuelta y los destinos.

Los pasajeros pueden elegir entre distintos planes según la comodidad y servicios que necesiten.

Los pasajeros pueden elegir entre distintos planes según la comodidad y servicios que necesiten.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La aerolínea low cost Arajet lanzó una promoción por su tercer aniversario que permite volar desde Buenos Aires y otras ciudades hacía más de 30 destinos internacionales por apenas 3 dólares la tarifa base.

Leé además

El drama de una artista argentina que viajó a Costa Rica y una aerolínea le destruyó su guitarra

El drama de una artista argentina que viajó a Costa Rica: compartió su momento de angustia y pide ayuda

Por Manuel Ferreyra
Sube la tasa de Mercado Pago: cuánto gano si deposito $800.000 en septiembre

Sube la tasa de Mercado Pago: cuánto gano si deposito $800.000 en septiembre

Por Ignacio Alvarado

La oferta estará disponible para comprar hasta el 20 de septiembre de 2025 y cubre vuelos entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, incluyendo opciones al Caribe como Punta Cana.

Aerolínea low cost Arajet
La promoci&oacute;n incluye vuelos desde Buenos Aires y otras ciudades hacia Punta Cana y casi 30 destinos internacionales.

La promoción incluye vuelos desde Buenos Aires y otras ciudades hacia Punta Cana y casi 30 destinos internacionales.

La promoción está disponible únicamente en el sitio oficial de Arajet y corresponde a la tarifa base por tramo. Los pasajeros podrán elegir entre los planes Smart, Comfort y Extra, que varían según la comodidad y servicios incluidos, permitiendo que viajar al exterior resulte más accesible y flexible.

Vuelos a Punta Cana por 3 dólares: detalle por tramo y costos finales

  • Punta Cana desde Buenos Aires

Desde Buenos Aires, Argentina - Aeropuerto Ministro Pistarini hacia Punta Cana, RD - Aeropuerto Internacional, la ida programada para el sábado 27 de septiembre de 2025 tiene un valor de 3 dólares más impuestos, lo que deja el tramo en USD 266,70.

El regreso, el sábado 4 de octubre de 2025, también cuesta 3 dólares más impuestos, con la opción más económica en USD 200,00. De esta manera, el viaje completo sin equipaje extra asciende a USD 467,00, y agregar un equipaje de 20 kilos en bodega implica aproximadamente 100 dólares adicionales.

Vuelo arajet 3 dólares
El precio de 3 d&oacute;lares corresponde a la tarifa base; impuestos y tasas elevan el costo final del viaje.

El precio de 3 dólares corresponde a la tarifa base; impuestos y tasas elevan el costo final del viaje.

  • Punta Cana desde Santiago de Chile

Para quienes parten desde Santiago de Chile, Chile - Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el vuelo de ida hacia Punta Cana es el miércoles 24 de septiembre de 2025, con la tarifa base de 3 dólares más impuestos, quedando en USD 185,99.

El regreso, el jueves 2 de octubre de 2025, mantiene la misma tarifa de 3 dólares más impuestos, con un tramo final de USD 170,99. El total sin equipaje extra es USD 356,98, y sumar un equipaje de 20 kilos en bodega ronda los 100 dólares adicionales.

Vuelo punta cana desde Chile
Arajet ofrece planes Smart, Comfort y Extra para ajustar la comodidad y servicios seg&uacute;n cada pasajero.

Arajet ofrece planes Smart, Comfort y Extra para ajustar la comodidad y servicios según cada pasajero.

Destinos de Arajet: qué líneas operan los vuelos al exterior

Arajet ofrece actualmente vuelos a Canadá, Guatemala, Aruba, Curazao, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Saint-Martin, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México, Costa Rica y El Salvador.

En los próximos meses se sumarán rutas hacia Estados Unidos, Cuba y Honduras, entre otros. La aerolínea cuenta con 11 Boeing 737 MAX-8, con capacidad para 185 pasajeros, y duplicará frecuencias hacia fin de año, incluyendo vuelos desde Mendoza, Rosario y Córdoba a Punta Cana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar hoy, 10 de septiembre

Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco y en el mercado blue

Por Redacción Economía
segui en vivo la sesion en senadores: la mineria en argentina: desafios y oportunidades

Seguí en vivo la sesión en Senadores: "La Minería en Argentina: desafíos y oportunidades"

Por Redacción Economía
Con el dólar oficial a $1.460, cerca del techo de la banda, el Gobierno enfrenta un desafío: sostener la cotización sin agotar sus dólares.

Mercado cambiario: cuánto dólares tiene el Gobierno para intervenir

Por Redacción Economía
Con $3.500.000 a 30 días, la ganancia cambia según la tasa que aplique cada banco.

Vuela el plazo fijo: cuánto rinde $3.500.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco