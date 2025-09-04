El drama de una artista argentina que viajó a Costa Rica: compartió su momento de angustia y pide ayuda

Al momento de viajar en avión , los pasajeros suelen guardar objetos con valor incalculable en la valija y en algunos casos estos no llegan en el mismo estado en el que los dejaron en el aeropuerto.

Elbi Olalla, la pianista que lleva por el mundo un tango con identidad mendocina

Este es el caso de una argentina que despachó su guitarra y cuando llegó a su destino se encontró con lo peor. “Me gustaría tener otra cara pero llegué a Costa Rica , yo llegué bien, pero mi guitarra que es nueva llegó hecha mierda”, comenzó diciendo Mica en un video publicado en su cuenta de TikTok .

La artista confesó que la hicieron despachar el equipaje cuando les había pedido si la podía llevar con ella porque “es un instrumento delicado que se puede dañar”.

Según confesó, desde la aerolínea Copa Airlines le dijeron que no se hacían cargo de nada. “¿Qué solución me queda entonces si ustedes no se hacen cargo del daño que le pueda llegar a generar?”, se preguntó preocupada.

AYUDEN A DIFUNDIR para evitar que las grandes enpresas se aprovechen de nosotros y evitar que le pase a mas musicos @copaairlines #guitarra #guitarradañada #equipaje #vuelos #descargoderesponsabilidad

Embed - AYUDEN A DIFUNDIR para evitar que las grandes enpresas se aprovechen de nosotros y evitar que le pase a mas musicos @copaairlines #guitarra #guitarradañada #equipaje #vuelos #descargoderesponsabilidad

Para buscar otra alternativa, la argentina propuso que la guitarra sea considerada como “equipaje frágil”, a lo que le dijeron que “no existía esa opción”.

“La guitarra llegó toda rota, con una rajadura enorme debajo de la caja electrónica”, contó mientras mostraba una imagen del resultado. “Les aconsejo que si son músicos no dejen sus instrumentos para despachar y se los exigen que se impongan”.

“Ahora estoy llenando formularios que no se si me van a dar respuestas”, expresó conmocionada. Luego pidió a los usuarios compartir el video para ayudarla. “Yo no tengo por qué tener una guitarra rota cuando todavía la estoy pagando, es súper frustrante”, finalizó el video.

El video tuvo más de 500 mil visitas y miles de comentarios, donde algunos se burlaron de la situación y otros le dieron consejos sobre cómo llevar instrumentos a la hora de viajar.

“Si no les importo a los de la aerolíneas... imagínate a nosotros…”, “y musico y los instrumentos nunca van en equipaje de mano, debiste tomar previsiones de comprar un estuche resistente” y “Lo de estuches rígidos no te la sabes?”, fueron algunos de los comentarios más destacados.