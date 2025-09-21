21 de septiembre de 2025 - 15:11

Calendario 2025: el Gobierno adelantó un feriado y confirmó un "fin de semana largo de cuatro días"

El presidente Javier Milei hizo un "enroque intempestivo" que permitirá a los argentinos disfrutar, además de incentivar el turismo interno.

Calendario 2025: el Gobierno de Milei adelantó un feriado.

Calendario 2025: el Gobierno de Milei adelantó un feriado.

El Gobierno de Javier Milei sorprendió con un cambio en el esquema de feriados, al adelantar una fecha no laborable de noviembre y confirmar un descanso prolongado de cuatro días consecutivos. La medida busca incentivar el turismo interno y garantizar fines de semana largos más atractivos para el sector.

La decisión se oficializó mediante el Decreto 614/2025, que introduce una modificación clave: los feriados que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente, algo que la Ley 27.399 no contemplaba hasta ahora.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación, con la facultad de definir estos traslados.

El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso

Gracias a esta modificación, ya se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:

  • Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
  • Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana.
  • Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Este “enroque” permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso, una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el sector turístico.

Y en octubre: confirmaron finde XL

El decreto también abre la puerta a un posible nuevo fin de semana largo en octubre. El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, por lo que el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10.

