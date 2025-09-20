Juan Carlos De Pablo: "El Gobierno no tiene muchas alternativas y tendrá que colocar bonos nuevos"

El economista Juan Carlos De Pablo dijo hoy que “no hay muchas alternativas” para el Gobierno dado que “tendrá que colocar bonos nuevos y convencer a los tenedores actuales”.

“ El Gobierno va a tener que intentar colocar bonos frescos, sino convence a los actuales tenedores y sino declara el default, no hay muchas alternativas ”, dijo De Pablo en declaraciones a El Destape 1070.

Sostuvo que no es posible anticipar qué pasará con la presión cambiaria : “Los mercados de activos funcionan porque los seres humanos con respecto al futuro tenemos ideas diferentes, los pesimistas siempre les venden a los optimistas, y bueno alguno de los dos tiene razón”.

No obstante, dijo que la estrategia de bandas tiene que ser sostenible “ por lo menos hasta las elecciones ” , aunque no anticipó si será posible: “No tenemos cómo saberlo” dado que “definiciones de reservas netas hay millones diferentes”.

Sobre las v entas del Gobierno por más de 400 millones de dólares para contener el tipo de cambio, dijo que “lo importante es que el gobienro dijo si el dólar llega a la banda superior vendo y vendió, esta es la clave, cuando lo pusieron a prueba las últimas dos jornadas lo hizo”.

El economista Juan Carlos De Pablo consideró que no puede denominarse “corrida cambiaria” a un escenario donde el Banco Central compra reservas, aunque reconoció una multiplicidad de factores para explicar la turbulencia.

“Hubo una regla y la regla se ha cumplido, me hubiera sorprendido que no hubiera vendido”, remarcó.

De Pablo afirmó que hay un cambio en el rumbo de la economía al observar que “si hace tres meses hubieramos hablado, hubieramos dicho que la economía se estaba reactivando aunque cada vez más lenta; sin embargo ayer vimos que la economía en el segundo trimestre se estancó”.

Consultado sobre las afirmaciones del presidente Javier Milei, quien dijo que “lo peor ya pasó”, De Pablo sostuvo que “los presidentes siempre dicen que lo peor ya pasó, los ministros de economía siempre dicen que no van a devaluar”.

“No tiene ningún valor eso”, concluyó.