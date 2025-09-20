20 de septiembre de 2025 - 07:35

Juan Carlos De Pablo: "El Gobierno no tiene muchas alternativas y tendrá que colocar bonos nuevos"

El economista analizó la situación destacando que, ante la presión cambiaria, solo queda colocar bonos frescos o declarar el default.

El economista Juan Carlos de Pablo.
El economista Juan Carlos de Pablo.

El economista Juan Carlos De Pablo dijo hoy que “no hay muchas alternativas” para el Gobierno dado que “tendrá que colocar bonos nuevos y convencer a los tenedores actuales”.

Sostuvo que no es posible anticipar qué pasará con la presión cambiaria: “Los mercados de activos funcionan porque los seres humanos con respecto al futuro tenemos ideas diferentes, los pesimistas siempre les venden a los optimistas, y bueno alguno de los dos tiene razón”.

No obstante, dijo que la estrategia de bandas tiene que ser sostenible “por lo menos hasta las elecciones, aunque no anticipó si será posible: “No tenemos cómo saberlo” dado que “definiciones de reservas netas hay millones diferentes”.

El economista Juan Carlos De Pablo consideró que no puede denominarse “corrida cambiaria” a un escenario donde el Banco Central compra reservas, aunque reconoció una multiplicidad de factores para explicar la turbulencia.
Sobre las ventas del Gobierno por más de 400 millones de dólares para contener el tipo de cambio, dijo que “lo importante es que el gobienro dijo si el dólar llega a la banda superior vendo y vendió, esta es la clave, cuando lo pusieron a prueba las últimas dos jornadas lo hizo”.

“Hubo una regla y la regla se ha cumplido, me hubiera sorprendido que no hubiera vendido”, remarcó.

De Pablo afirmó que hay un cambio en el rumbo de la economía al observar que “si hace tres meses hubieramos hablado, hubieramos dicho que la economía se estaba reactivando aunque cada vez más lenta; sin embargo ayer vimos que la economía en el segundo trimestre se estancó”.

Consultado sobre las afirmaciones del presidente Javier Milei, quien dijo que “lo peor ya pasó”, De Pablo sostuvo que “los presidentes siempre dicen que lo peor ya pasó, los ministros de economía siempre dicen que no van a devaluar”.

“No tiene ningún valor eso”, concluyó.

