19 de septiembre de 2025 - 22:00

Las prepagas decidieron alinear sus nuevos aumentos con la inflación de agosto: cuánto subirán

Las principales empresas de medicina prepaga ajustan sus cuotas para octubre, con incrementos que oscilan entre el 1,7% y el 2,4%, alineados con el IPC de agosto.

Las principales empresas de medicina prepaga anunciaron aumentos de hasta el 2,4% en sus cuotas, ajustándose al índice de inflación de agosto.

Las principales empresas de medicina prepaga anunciaron aumentos de hasta el 2,4% en sus cuotas, ajustándose al índice de inflación de agosto.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos en sus cuotas a partir de octubre, con una suba promedio que está en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Leé además

Reclamo de los gremios del Pami en Mendoza. 

Más problemas para Litvinchuk: trabajadores del Pami Mendoza en pie de lucha por aumentos salariales

Por Martín Fernández Russo
El calendario de cobro de ANSES se modificará por el feriado trasladado al viernes 10.

ANSES confirmó el aumento de la jubilación mínima: cuánto recibirás en octubre

Por Melisa Sbrocco

En sintonía con la inflación de agosto, que fue del 1,9%, las principales prepagas del país ya definieron sus incrementos en los valores de sus planes.

prepagas
A partir de octubre, los afiliados de las prepagas verán un incremento en sus cuotas, con una suba promedio del 1,9%, en línea con el IPC de agosto.

A partir de octubre, los afiliados de las prepagas verán un incremento en sus cuotas, con una suba promedio del 1,9%, en línea con el IPC de agosto.

Aumentos de principales prepagas para octubre, en línea con la inflación

  • Swiss Medical: 1,9%.
  • Osde: 1,85%.
  • Medifé: 1,9%.
  • Sancor Salud: 1,7%.
  • Medicina Esencial: 1,9%.
  • Luis Pasteur: 1,9%.
  • Hospital Británico: 1,9%.
  • Hospital Alemán: 1,9%.
  • Hominis: 1,9%.
  • Federada: 1,9%.
  • Accord: 1,9%.
El Gobierno autoriza un 9% de aumento en las prepagas
Varias prepagas optaron por incrementos superiores a la inflación, con ajustes que superan el 2% en algunas empresas de salud.

Varias prepagas optaron por incrementos superiores a la inflación, con ajustes que superan el 2% en algunas empresas de salud.

Sin embargo, algunas empresas de medicina prepaga decidieron aumentar los valores de sus cuotas por encima de la inflación, superando en algunos casos el 2%.

Entre ellas se destacan como principales Medicus (1,92%), Prevención Salud (1,95%), CEMIC (2%), Hospital Italiano (2,2%), OMINT (2,3%), Ensalud (2,35%) y Galeno (2,4%).

Estos incrementos se conocen luego de que el Gobierno anunciara que los excedentes de aportes de trabajadores pasarán a reducir las cuotas en las prepagas, mediante la derogación de la Resolución 2400/2023 de la SSS, la cual permitía que los excedentes de los aportes de los trabajadores fueran absorbidos por empresas de medicina prepaga sin impactar en las cuotas del servicio.

“Sólo querían rédito electoral incluso cuando eso representaba un perjuicio para la gente”, había detallado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los afiliados a prepagas comenzarán a recibir el excedente que pagan por su plan

Los afiliados a prepagas comenzarán a recibir el excedente de sus aportes

Por Sandra Conte
Los bancos más destacados de Argentina ofrecen plazos fijos con rendimientos competitivos, ideales para quienes buscan hacer crecer su saldo de manera segura.

Con el dólar caro, seducen plazos fijos y billeteras virtuales: cuáles ofrecen las mejores tasas de interés

Por Redacción Economía
El Banco Central vendió US$678 millones para frenar la escalada del dólar

El Banco Central vendió US$678 millones para frenar la escalada del dólar

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 19 de septiembre

El dólar cerró la semana en alza y se vendió a $1.515: cómo quedó la cotización en los bancos

Por Redacción Economía