Best of Mendoza's Wine Tourism: los galardonados de la celebración de lo mejor del enoturismo

Mendoza se vistió de gala para la 20ª edición de los Best of Mendoza's Wine Tourism , un certamen que año tras año reconoce a los principales referentes del turismo del vino en la provincia .

El Auditorio Ángel Bustelo se convirtió en el escenario donde se premió la excelencia, la innovación y el talento de un sector que se consolida como pilar económico de la región.

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado , quienes celebraron el crecimiento exponencial del enoturismo en la provincia.

Este reconocimiento internacional, que se otorga desde hace dos décadas en el marco de la red Great Wine Capitals , destacó no solo la calidad de las propuestas locales, sino también el esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado.

Durante la ceremonia, el gobernador Cornejo resaltó el hito de que más de 230 de las 900 bodegas mendocinas abran sus puertas al turismo. "Mendoza ha sido resiliente y sus empresas han hecho maravillas en contextos desfavorables. Ese esfuerzo conjunto explica que hoy tengamos más de 130 nominaciones, cada vez con más talento y proyectos que premian el mérito real de crecer con trabajo", afirmó el mandatario.

Cornejo también puso en valor las inversiones estratégicas en infraestructura, como la modernización del aeropuerto, la refacción de la terminal de ómnibus y la mejora de rutas provinciales, que han sido clave para potenciar los corredores enoturísticos y la calidad de los servicios que se ofrecen.

Por su parte, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó el orgullo de que la provincia lleve 20 años en la prestigiosa red internacional. "Nuestra pertenencia a la red es posible gracias a la fortaleza del empresariado vitivinícola y turístico", sostuvo. Testa también celebró la cifra récord de proyectos presentados en esta edición, con 110 nominaciones en competencia, lo que demuestra la vitalidad y creatividad del sector.

La velada, conducida por el actor y músico mendocino Mike Amigorena, incluyó un espectáculo de malambo estilizado que aportó color y arte a la ceremonia. La conjunción de personalidades del ámbito de la cultura y la gastronomía, como Teresa Barbera y su hija, reflejó la visión integral del turismo que impulsa la provincia.

Los galardones: un reflejo de la diversidad mendocina

Un jurado de 17 expertos, incluyendo a representantes de la prensa, la academia y el sector privado, evaluó las propuestas en ocho categorías. Los ganadores del Oro, a excepción de la categoría Pequeñas Bodegas, representarán a Mendoza en la competencia internacional que se celebrará en noviembre en Burdeos, Francia.

Conocé a los ganadores del Oro: