21 de septiembre de 2025 - 13:38

Escándalo: un empleado municipal fue apartado tras usar una ambulancia para ir a un telo

El trabajador perdió el puesto de manera preventiva hasta que se cumpla el procedimiento legal. Sin embargo, la decisión podría mantenerse indeterminadamente.

Los Andes | Redacción Sociedad
Un trabajador de la Comisión Municipal de Colonia Alpina, en Santiago del Estero, fue apartado de manera preventiva de sus funciones luego de que se lo viera utilizando un vehículo oficial para un fin personal. El escándalo generó polémica en las redes sociales y repudio entre los vecinos de la zona.

El episodio se volvió viral tras la difusión de fotografías en redes sociales que mostraban la ambulancia oficial estacionada frente a un telo (hotel de alojamiento), lo que provocó cuestionamientos inmediatos sobre el uso de recursos municipales.

Comunicado de la Municipalidad: “El servicio continúo con normalidad”

El caso tuvo lugar en la localidad de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Si bien no se conocieron los detalles sobre cómo se descubrió el hecho, se supo que el conductor, que pertenece al municipio santiagueño, usó el vehículo oficial para fines personales.

Tras la gran repercusión que causó el caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado oficial en el que informó que se iniciaron las actuaciones pertinentes para determinar la situación del trabajador.

“El personal en cuestión, se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto para estos casos en el que se determinará la resolución definitiva”, detallaron en el texto.

Asimismo, desde la Municipalidad hicieron hincapié en la necesidad de “transmitir tranquilidad a la comunidad, ya que los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad” y reafirmaron su “compromiso de administrar transparente y eficientemente los recursos de todos los vecinos de nuestra Colonia”.

El comunicado fue firmado por la Comisionada Municipal, Carina Genta, y el secretario de Gobierno, René Meshler.

