21 de septiembre de 2025 - 21:01

Falleció Azucena Díaz, integrante de Madres de Plaza de Mayo

Díaz murió este domingo. En 2024 había sido reconocida en Buenos Aires como "Personalidad Destacada de los Derechos Humanos"

Murió Azucena Díaz, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo.

Murió Azucena Díaz, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Azucena Díaz, una de las figuras más emblemáticas de la organización Madres de Plaza de Mayo, falleció este domingo. Luchó de manera incansable lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.

Leé además

Vendimia cumple 90 años: qué tendrá la Fiesta 2026 y los requisitos especiales para el guión y la imagen

Vendimia cumple 90 años: qué tendrá la Fiesta 2026 y los requisitos especiales para el guión y la imagen

Por Ignacio de la Rosa
Un avión se declaró en emergencia, sobrevoló el conurbano y alarmó a los vecinos.

Un avión se declaró en emergencia y sobrevoló a baja altura varias localidades de La Matanza

Por Redacción Sociedad

La búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido durante la última dictadura militar, la convirtieron en un símbolo de la resistencia y la dignidad en la Argentina. Díaz nació en Tucumán y era residente en La Matanza.

Desde la desaparición de su hijo, el 24 de marzo de 1976 en Tucumán, ella se unió a las Madres de Plaza de Mayo y se convirtió en un pilar en la defensa de los 30.000 desaparecidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hijos_capital/status/1969807795277992293&partner=&hide_thread=false

Azucena, que participó activamente en las marchas semanales de los jueves en Plaza de Mayo junto a su hija, fue una referente para las nuevas generaciones de activistas. Su tenacidad y entrega fueron reconocidas en 2024, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la declaró "Personalidad Destacada de los Derechos Humanos".

Organizaciones como H.I.J.O.S. Capital la despidieron con un sentido mensaje en cuenta oficial de X: "¡Hasta siempre Azucena Díaz!", expresando sus condolencias y recordando su compromiso inquebrantable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Calendario 2025: el Gobierno de Milei adelantó un feriado.

Calendario 2025: el Gobierno adelantó un feriado y confirmó un "fin de semana largo de cuatro días"

Por Redacción Sociedad
Nieve en Potrerillos.

Lluvia, granizo y hasta nieve en Mendoza: así arrancó la primavera 2025

Por Redacción Sociedad
Un empleado fue a un hotel de alojamiento con una ambulancia y fue apartado.

Escándalo: un empleado municipal fue apartado tras usar una ambulancia para ir a un telo

Por Redacción Sociedad
Día de la Primavera

Primavera 2025 en Argentina: por qué no es el 21 de septiembre y cuál es la verdadera fecha de inicio

Por Redacción Sociedad