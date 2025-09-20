El Gobierno de Mendoza anunció una obra clave para el ingreso a Potrerillos

El Gobierno de Mendoza anunció hoy el llamado a licitación para la reconstrucción del ingreso a la villa de Potrerillos , ubicada a la vera del río Blanco y en el inicio de la Ruta Provincial 89.

El propio gobernador Alfredo Cornejo confirmó la noticia a través de sus redes sociales, ratificando así la continuidad del plan maestro de obras que se viene desarrollando en la zona durante los últimos años.

Este proyecto ya ha incluido el paseo del Perilago, la construcción de los caracoles, túneles y la nueva traza desde Cacheuta hasta el dique, así como la modernización de la Ruta Provincial 82 (Panamericana), cuya segunda etapa ya fue concluida mientras se avanza con la tercera.

Hoy anunciamos el llamado a licitación de una obra clave para el ingreso a la antigua villa de Potrerillos. Vamos a construir un nuevo puente sobre el río Blanco y repavimentaremos 3,3 km de la Ruta Provincial 89 (Avenida Los Cóndores). Se trata de un tramo fundamental que… pic.twitter.com/vY5s0ZItAH

La nueva licitación, lanzada por la Dirección Provincial de Vialidad, contempla una inversión de 10.698 millones de pesos y un plazo de ejecución de 24 meses.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y el ensanche, repavimentación y señalización de 3,3 kilómetros de la Ruta Provincial 89 , también conocida como Avenida Los Cóndores. El tramo a intervenir se extiende desde el actual puente hasta el primer badén que cruza el arroyo El Salto.

El nuevo puente reemplazará a la estructura existente, que actualmente resulta estrecha y obsoleta para el volumen de tránsito que registra la zona, especialmente en temporada alta.

Esta vía no solo es la puerta de entrada a Potrerillos, sino también a las villas cordilleranas de El Salto, Las Vegas, Vallecitos y Valle del Sol, destinos muy visitados tanto por turistas locales como internacionales.

Además de la repavimentación, el tramo contará con demarcación vial, señalética vertical y medidas de seguridad vial, fundamentales debido a la cercanía del río Blanco, uno de los espacios naturales más frecuentados por mendocinos para actividades recreativas como el asado o pasar el día al aire libre.

En los últimos años, Avenida Los Cóndores ha experimentado un notable crecimiento comercial, con la aparición de nuevos locales gastronómicos que han dinamizado la economía local y atraído a un público cada vez más diverso.