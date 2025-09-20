Milei ya habría confirmado una reunión con Donald Trump en Nueva York: cuándo sucederá

El presidente tendrá una reunión con el mandatario estadounidense en Nueva York. La noticia fue confirmada por Cancillería.

El Gobierno de Milei busca negociar una baja en los aranceles con Estados Unidos.

El presidente Javier Milei tendrá este martes una reunión bilateral con Donald Trump en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, según informó Infobae. La noticia fue confirmada por Cancillería, que remarcó que el objetivo es seguir profundizando los lazos estratégicos entre ambos países.

El mandatario argentino viajará el lunes a Estados Unidos y regresará el jueves, en medio de un clima político y económico complejo en la Argentina.

En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump. — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) September 20, 2025 La gira de Milei en los Estados Unidos El encuentro con Trump aparece como la principal meta de la gira, en la que Milei también expondrá ante la ONU y recibirá un premio de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Según lo previsto, lo acompañarán su hermana y secretaria general Karina Milei, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y, ya en destino, el canciller Gerardo Werthein. El jefe de Estado además participará del tradicional almuerzo o cena de honor que organiza la Casa Blanca para los mandatarios invitados a la Asamblea.

El presidente Javier Milei habló durante el debate general de la sesión 79 de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente Javier Milei habló durante el debate general de la sesión 79 de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El duro revés que sufrió el Gobierno El viaje ocurre tras una semana marcada por derrotas electorales y presión cambiaria. El Congreso rechazó vetos del Ejecutivo y dio de baja decretos recientes, mientras el Banco Central debió intervenir con ventas de dólares que en tres días sumaron 1.100 millones. El tipo de cambio también mostró fuertes saltos: el dólar oficial cerró en $1.515, el blue en $1.520 y el MEP en $1.532, con un riesgo país que superó los 1.400 puntos.

El presidente Javier Milei, al exponer por primera vez en la 79° Cumbre de la ONU en Nueva York. (AP / Seth Wenig) El presidente Javier Milei, al exponer por primera vez en la 79° Cumbre de la ONU en Nueva York. AP / Seth Wenig “Vienen por nosotros”, admitió Milei en una reunión con candidatos de su espacio, aunque les transmitió que no debían asustarse porque contaban con un plan y con recursos por hasta 22.000 millones de dólares para sostener el esquema cambiario. El Presidente insistió en que la tensión política y económica responde a una ofensiva opositora previa a las elecciones del 26 de octubre.