Fiesta Nacional de la Vendimia: abrió el concurso para elegir guion y puesta en escena del 90° aniversario

Los equipos concursantes deberán presentar propuestas artísticas y técnicas, además de asistir a asesorías obligatorias antes del 1 de octubre.

El Gobierno de Mendoza lanzó oficialmente el concurso para la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

El Gobierno de Mendoza lanzó oficialmente el concurso para la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

El Gobierno de Mendoza lanzó oficialmente el concurso para la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, en el marco de la celebración de su 90° aniversario. Ya se encuentran disponibles las bases para los equipos interesados en presentar propuestas que definirán el guion, la dirección artística y audiovisual, la escenografía y la puesta en escena del Acto Central.

El Gobierno de Mendoza lanzó oficialmente el concurso para la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 inició la búsqueda de su imagen para el 90° aniversario

Drago Brajak en una de sus muestras, junto a su hija Marina.

Adiós a Drago Brajak: quién fue el artista mendocino nacido en Croacia que era admirado por sus pares

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tendrá su Acto Central el sábado 7 de marzo y su repetición el domingo 8 de marzo. El evento está declarado por la Ley 6973 como Patrimonio Cultural de la provincia de Mendoza, lo que resalta su valor histórico y artístico para la identidad provincial y nacional.

Presentación de propuestas: requisitos y plazos

Las propuestas deberán entregarse en sobre único, de manera personal (no se aceptarán envíos por otros medios), en la Secretaría Privada de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, ubicada en Gutiérrez 204, 2° piso, Ciudad de Mendoza.

La presentación se realizará únicamente el miércoles 1 de octubre de 2025, de 9 a 13 horas. Al entregar el proyecto, quedará implícita la aceptación de las bases y condiciones del concurso.

Asesorías técnicas obligatorias

Uno de los requisitos fundamentales para los equipos concursantes es participar de las asesorías técnicas y administrativas oficiales. Estas instancias se realizarán de forma individual por grupo, y permitirán resolver dudas y otorgar los lineamientos básicos para la correcta elaboración de las propuestas.

El período para solicitar asesorías estará abierto entre el 12 y el 16 de septiembre de 2025. Los interesados deberán presentar una nota en la oficina de la Dirección de Vendimia y Producción Cultural (Gutiérrez 204, 2° piso, Ciudad de Mendoza, de 9 a 13 horas) o enviar un correo a [email protected].

Es importante destacar que la no asistencia a las asesorías será motivo de rechazo de la propuesta.

Un concurso que marca la tradición de la Vendimia

La convocatoria apunta a reunir a los mejores equipos artísticos y técnicos para dar vida a la Fiesta Nacional de la Vendimia en su aniversario número 90, reafirmando la tradición cultural que la convierte en una de las celebraciones más importantes del país.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse directamente a través del correo oficial: [email protected].

BASES

RESOLUCIÓN

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

