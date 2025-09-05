5 de septiembre de 2025 - 22:45

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 inició la búsqueda de su imagen para el 90° aniversario

La Subsecretaría de Cultura lanzó el concurso para elegir el diseño de identidad visual de la fiesta.

Con motivo de su 90° aniversario, la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 convoca a diseñadores a crear la nueva identidad visual del evento.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En el año 2026, la Fiesta Nacional de la Vendimia celebrará su 90° aniversario. El Gobierno de Mendoza, desde el area de cultura, abrió un concurso público con el objetivo de definir el sistema de identidad y comunicación visual que acompañará la fiesta central y todo el resto del calendario vendimial.

El llamado, realizado por la Subsecretaría de Cultura , invita a diseñadores gráficos y especialistas en comunicación visual de todo el país a presentar propuestas que reflejen el valor cultural y social de la Vendimia.

El objetivo es crear una imagen integrada que unifique las piezas de difusión en soportes físicos y digitales, destacando la importancia de la fiesta como emblema cultural y turístico de la provincia.

Fechas importantes

  • Reunión informativa el miércoles 10 de septiembre a las 12 horas, en la sala Elina Alba (Gutiérrez 277, Ciudad).
  • Recepción de propuestas el jueves 2 de octubre de 2025, de 9 a 13, en la sede de Cultura (España y Gutiérrez, Ciudad).

La iniciativa contempla un premio de $6.000.000 para el proyecto ganador, además de posibles menciones especiales y un orden de mérito definido por el jurado.

A quienes esta dirigida la convocatoria

Podrán participar egresados de carreras de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de nivel universitario, terciario o tecnicatura, de manera individual o en equipos (con al menos un integrante con título en la especialidad).

Los postulantes deberán ser argentinos y mayores de 18 años.

El jurado estará integrado por representantes de la Subsecretaría de Cultura, universidades de Mendoza, el EMETUR, ADIMZA y referentes invitados del ámbito del diseño. Además, se pondrá a disposición de los participantes el libro La Vendimia para ver de Ariel y Fabián Sevilla como material de consulta.

La edición 2026 busca, a través de esta convocatoria, una identidad que esté a la altura de los 90 años de historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia, un hito que trasciende fronteras y reafirma a Mendoza como capital cultural y turística del país.

Las bases y anexos se pueden consultar y descargar aquí.

