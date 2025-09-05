La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 inició la búsqueda de su imagen para el 90° aniversario

En el año 2026, la Fiesta Nacional de la Vendimia celebrará su 90° aniversario. El Gobierno de Mendoza, desde el area de cultura, abrió un concurso público con el objetivo de definir el sistema de identidad y comunicación visual que acompañará la fiesta central y todo el resto del calendario vendimial.
El llamado, realizado por la Subsecretaría de Cultura , invita a diseñadores gráficos y especialistas en comunicación visual de todo el país a presentar propuestas que reflejen el valor cultural y social de la Vendimia.
El objetivo es crear una imagen integrada que unifique las piezas de difusión en soportes físicos y digitales, destacando la importancia de la fiesta como emblema cultural y turístico de la provincia.
La iniciativa contempla un premio de $6.000.000 para el proyecto ganador, además de posibles menciones especiales y un orden de mérito definido por el jurado.
A quienes esta dirigida la convocatoria
Podrán participar egresados de carreras de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de nivel universitario, terciario o tecnicatura, de manera individual o en equipos (con al menos un integrante con título en la especialidad).
Los postulantes deberán ser argentinos y mayores de 18 años.
El jurado estará integrado por representantes de la Subsecretaría de Cultura, universidades de Mendoza, el EMETUR, ADIMZA y referentes invitados del ámbito del diseño. Además, se pondrá a disposición de los participantes el libro La Vendimia para ver de Ariel y Fabián Sevilla como material de consulta.
La edición 2026 busca, a través de esta convocatoria, una identidad que esté a la altura de los 90 años de historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia, un hito que trasciende fronteras y reafirma a Mendoza como capital cultural y turística del país.
Las bases y anexos se pueden consultar y descargar aquí.