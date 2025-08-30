Mendoza presente en arteBA: cómo es el stand Cuyo Cultura y qué artistas nos representan

En el Centro Costa Salguero de Buenos Aires, los pasillos se preparan para volver a ser escenario de una de las citas más trascendentes del calendario cultural: arteBA . Entre el jueves 29 y el domingo 31 de agosto , la feria de arte contemporáneo más importante del país y la región despliega su 34ª edición. Este año, una novedad marca un punto de inflexión para su carácter federal: Por primera vez, Mendoza , San Juan y San Luis participan en forma conjunta.

El proyecto, iniciado desde el Museo Franklin Rawson de San Juan y desarrollado en conjunto con la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis, contó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y de la Fundación arteBA.

El gesto no es menor. En una acción inédita: las tres provincias que conforman Cuyo sellaron una alianza colaborativa para levantar un stand institucional conjunto que busca, más que la mera exhibición de obras, consolidar un posicionamiento regional en el mapa cultural argentino.

El objetivo es tan claro como ambicioso: visibilizar la gestión cultural del interior, ofrecer nuevas oportunidades a artistas locales y, sobre todo, fortalecer un ecosistema de escenas independientes que en los últimos años ha crecido en solidez y calidad. “Es un gran desafío, ya que Mendoza es la primera vez que participa de arteBA. La importancia institucional para la provincia es increíble. Hemos tenido el apoyo del CFI y conformamos con San Juan y San Luis ‘Cuyo Cultura’”, señala Marcela Lucero, coordinadora de Espacios Culturales de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, mientras prepara los últimos detalles del montaje.

El proceso demandó seis meses de trabajo, desde la definición de lineamientos institucionales hasta la resolución de aspectos logísticos y administrativos, en un engranaje donde cada provincia aportó estructura y gestión.

En el caso de Mendoza, los artistas elegidos fueron Patricia Suárez Roggerone, Cecilia Carreras, Guillermo Rigattieri, Federico Arcidiácono, Noelia Álvarez y Montserrat Bassols, figuras con trayectoria consolidada, que ahora tendrán una prueba de fuego en la principal vidriera artística del país. “Los artistas fueron invitados por la Subsecretaría de Cultura, por su amplia trayectoria artística y su gran aporte a la cultura de la provincia”, explica Lucero, subrayando el criterio de selección.

El diseño del espacio también buscó reflejar esa articulación regional. “El diseño del stand fue en conjunto con San Juan y San Luis”, agrega Lucero, quien explica que el stand Cuyo cuenta con material informativo para el público y reseñas de cada artista, con el propósito de contextualizar su producción.

image

El movimiento parece ya rendir frutos: “El impacto es increíble. Desde el primer minuto de la feria tenemos un gran nivel de arte y las grandes galerías de Buenos Aires están muy interesadas en contactar a los artistas y difundir su obra. El balance hasta hoy es muy positivo para Mendoza, y aún nos quedan tres días de feria”, concluye Lucero, haciendo referencia también a los dos días previos de preapertura, reservado para prensa e invitados especiales.

Cómo es el stand mendocino

Como decíamos, la comitiva mendocina está conformada por seis artistas, en una selección que busca ser representativa de las distintas técnicas que se trabajan en nuestra provincia y de los distintos departamentos del territorio.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 8.41.30 PM

Uno de ellos es el escultor Federico Arcidiácono. Y no habrá sido casual la elección: algunas de sus tallas en madera embellecen el espacio urbano mendocino, dándole nueva vida a troncos de árboles muertos. Esa es la marca registrada que llevó a la feria, con dos tallas en una sola pieza de madera de cedro en pequeño formato.

Esta oportunidad, nos dice, lo llena de alegría. Significa para él "visibilización nacional, respecto a muchas de las galerías del país, y visibilización institucional, respecto de las instituciones nacionales de arte, como los museos y demás espacios que promueven el arte".

Otro escultor mendocino convocado es Guillermo Rigattieri, reconocido en todo el país: sin ir muy lejos, en abril pasado Andrea Calderón, también periodista de este diario, le hizo una larga entrevista para La Nación.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 9.15.17 PM

Por ello, el público porteño quizás ya sepa que su medio de expresión es el metal. Con él da forma a criaturas imposibles, forjadas en una imaginación que se sensibiliza con temas como la infancia a la ciencia ficción.

"En lo personal, representar a Mendoza en la feria más importante de Latinoamérica es un reconocimiento enorme y una oportunidad para mostrar el talento que tenemos en nuestra provincia", evalúa Rigattieri, antes de anticiparnos que sus piezas expuestas son "Teoría de inmersión" y "Cronófago".

"Me siento muy honrada de participar y representar Mendoza. Siento que llevo una partecita de cada uno de los colegas", apunta por su parte Cecilia Carreras. "Es una feria que tiene mucha visibilidad y eso es lo que necesitan las provincias: más conexión y visibilidad", dice.

image

Nacida en Buenos Aires, trabaja incansablemente desde hace más de 30 años en nuestra provincia, donde hoy tiene su propio espacio de arte: Aristóbula, en la sexta sección. Reconocida como "pintora de lo cotidiano", también tiene un sólido camino de proyección fuera de la provincia: el año pasado fue elegida para participar en la primera edición de las Residencias Estación Guerrero, lo que le permitió vivir y producir obra en Buenos Aires; y hasta el 10 de agosto, su muestra "Habitar la piel" estuvo expuesta en la Casa Nacional del Bicentenario. Ahora, expondrá dos piezas de esa muestra en arteBA.

Patricia Suárez Roggerone se siente profundamente honrada por haber sido convocada. En su caso, obra e identidad mendocina se fusionan en forma y contenido. "Mi trabajo está atravesado por nuestra identidad local, por los paisajes que habitamos, por la memoria culinaria, por el vino y por la intensidad de la vida que se comparte en torno a la mesa. Poder mostrarlo en un contexto como este me conmueve: es llevar la voz de nuestra tierra a dialogar con el mundo, tender un puente entre la cocina, el arte y la experiencia humana. Ya que la serie con la que fui invitada a participar se llama 'Amores en la mesa'", nos cuenta la artista, quien también es una reconocida chef.

image

A las piezas que llevó a ArteBA las define como "autobiográficas" y "colectivas" al mismo tiempo. Pertenecen a la serie "Amores de mesa", un proyecto en el cual viene trabajando desde hace años y nace de su propia experiencia, buscando un diálogo con los paisajes de la cocina y el salón. "Todo nace de mi propia vivencia como cocinera: mientras estoy en la cocina, los camareros me cuentan lo que sucede en el salón, entre platos, vegetales, copas de vino y confidencias. Esas historias íntimas, a veces fugaces y otras intensas, se transforman en imágenes: fragmentos de deseo, encuentros, secretos, rituales compartidos. La serie explora ese instante donde la mesa deja de ser solo un espacio de comida para convertirse en escenario de emociones y relaciones humanas".

El tándem de Noelia Álvarez y Montse Bassols viajó en representación de San Rafael. Las artistas, quienes recientemente expusieron "Donde habita lo ancestral" en el Museo Carlos Alonso, viven este momento como un "sueño hecho realidad".

Nacida en Cataluña, Bassols vive en San Rafael desde los 15 años. Los últimos 15 años, además, ha coordinado con Álvarez el espacio Unísono, desde donde promueven el arte producido en el sur provincial. Ese espacio también les ha dado una experiencia importante en gestión y una reflexión continua sobre la escena artística local, "que tiene una identidad muy potente y una sensibilidad particular, marcada por el territorio y también por la distancia de los grandes centros como Buenos Aires". Por eso celebran que se abra este nuevo horizonte.

Captura de pantalla 2025-08-30 120508

Bassols expone "Universo tecnicolor" y "Levitación de las formas", obras que seleccionó por su fuerte presencia. "Ambas trabajan con la expansión del color y la materia desde un lugar sensorial, donde hay una intención de despegue, de ir más allá de lo visible o lo estable. Son piezas que invitan a una experiencia perceptiva", describe.

Por su parte, Álvarez decidió llevar dos piezas de series diferentes, "porque me interesaba mostrar distintas facetas de mi trabajo". Una es “Resguardo”, que forma parte de la serie "Jardines" (2021), y la otra es “Ecos en el Azul Profundo”, de la serie "Propietarios del Mar" (2025). "Me parecía valioso que se vieran contrastes y búsquedas distintas dentro de mi producción, más que centrarme en una única serie", explica.