Una cita imperdible: el Museo Fader inaugura una muestra sobre la iconografía de San Martín

El Museo Fader presenta una muestra integrada por grabados, pinturas y otras piezas gráficas en torno a San Martín.

Este viernes 8 de agosto, a las 19, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader abrirá al público la muestra "Iconografía sanmartiniana", una exposición que propone un recorrido visual por las representaciones del General Don José de San Martín a lo largo del tiempo, a partir del valioso patrimonio artístico que resguarda la institución.

La iniciativa se enmarca en el Mes Sanmartiniano, una conmemoración que en Mendoza cobra especial significado no solo por el aniversario del fallecimiento del Libertador (ocurrido el 17 de agosto de 1850), sino también por el nacimiento de su hija Mercedes Tomasa San Martín y Escalada, que tuvo lugar el 24 de agosto en esta misma provincia.

Como tierra natal del Ejército de los Andes, Mendoza conserva una profunda huella sanmartiniana en su geografía urbana, con monumentos, plazas y sitios históricos que rinden tributo a su figura. Sin embargo, existe también un acervo menos visible, preservado en los depósitos de sus museos: retratos, grabados y piezas gráficas que integran la memoria visual del Libertador y que, en esta ocasión, salen a la luz para ser compartidas con el público.

Qué piezas integran la muestra El núcleo central de la muestra lo conforma una serie de 14 grabados realizados en 1950 por estudiantes del Taller de Grabado de la Escuela Superior de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección del artista y docente Víctor Delhez. Estas obras fueron creadas con motivo del centenario del fallecimiento de San Martín y contaron con el acompañamiento intelectual del escritor e historiador Juan Draghi Lucero, referente de la cultura regional.

Aunque los grabados fueron finalizados en 1950, recién dos años después se publicaron en una edición especial de 70 ejemplares impresos en offset. Cada uno incluía textos descriptivos escritos por Fernando Lorenzo, entonces un joven artista y narrador que aportó su mirada literaria a la interpretación visual de los episodios históricos.