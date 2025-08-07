7 de agosto de 2025 - 15:14

El ECA Eliana Molinelli extiende la exposición de sus tres muestras

Las muestras de Emmanuel Cusnaider, Charlie O'Malley y el Primer Concurso Nacional de Ex Libris "Biblioteca El Libertador" seguirán expuestas en el ECA hasta el 23 de agosto.

image
Por Andrés Aguilera

El ECA (Espacio de Arte Contemporáneo de Mendoza) invita a recorrer las obras de Emmanuel Cusnaider, Charlie O’Malley y el Primer Concurso Nacional de Ex Libris “Biblioteca El Libertador”.

Leé además

imperdible: como es la muestra artistica en san rafael que busca incomodar, sacudir, movilizar

Imperdible: cómo es la muestra artística en San Rafael que busca "incomodar, sacudir, movilizar"

Por Andrés Aguilera
imperdible muestra de kardo kosta en el mmamm: acercamiento a una obra multifacetica que comenzo en mendoza

Imperdible muestra de Kardo Kosta en el MMAMM: acercamiento a una obra multifacética que comenzó en Mendoza

Por Nazareno Bravo

Hasta el próximo sábado 23 de agosto se podrá disfrutar de las muestras "Transmutación", de Emmanuel Cusnaider; "The Winemakers", de Charlie O’Malley, y el Primer Concurso Nacional de ex libris “Biblioteca El Libertador”, en el Espacio de Arte Contemporáneo de Mendoza Eliana Molinelli, ubicado en 9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza.

image

Cómo son las muestras

La primera muestra es "Transmutación", de Emmanuel Cusnaider. En este recorrido el artista descompone su pasado para resurgir con una nueva identidad desafiante y creativa. Conformada por tres series: “Ser”, “Sombras reveladas” y “Compostaje”, donde invita a emprender un cambio profundo y reflexivo. Está expuesta en la Sala Central.

Por su parte, la Sala Palomar tiene las obras de Charlie O’Malley que integran "The Winemakers". Según el artista, su obra intenta congelar el gesto humano, que normalmente es fugaz, evasivo, engañoso y elusivo. Después de todo, el rostro humano es la máscara más grandiosa de todas.

En la Sala Resurgir se exhiben las piezas que integran el Primer Concurso Nacional de ex libris “Biblioteca El Libertador”. Este concurso es organizado desde el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 9-006 Profesor Francisco Humberto Tolosa, de Rivadavia, y fue declarado de Interés por la Legislatura de la Provincia de Mendoza. Además, es el primer concurso nacional de ex libris organizado en la provincia.

Las muestras pueden visitarse de 9 a 19, de lunes a sábados y feriados, con entrada gratuita.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

CM Ganz Mavag y CM Schindler

El Ferrocarril Trasandino llega a Buenos Aires a través de una muestra fotográfica que repasa su historia

Por Miguel Títiro
una cita imperdible: el museo fader inaugura una muestra sobre la iconografia de san martin

Una cita imperdible: el Museo Fader inaugura una muestra sobre la iconografía de San Martín

Por Andrés Aguilera
Fernando G. Toledo escritor y periodista mendocino, autor del libro Cruz y ficción.

Entrevista al escritor y periodista Fernando G. Toledo: "Nada despierta más enojo que un buen argumento"

Por Luis Benítez
joyas del patrimonio: un libro ahonda en la historia de las legendarias casuchas del rey

Joyas del patrimonio: un libro ahonda en la historia de las legendarias Casuchas del Rey

Por Miguel Títiro