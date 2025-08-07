El ECA Eliana Molinelli extiende la exposición de sus tres muestras

Las muestras de Emmanuel Cusnaider, Charlie O'Malley y el Primer Concurso Nacional de Ex Libris "Biblioteca El Libertador" seguirán expuestas en el ECA hasta el 23 de agosto.

El ECA (Espacio de Arte Contemporáneo de Mendoza) invita a recorrer las obras de Emmanuel Cusnaider, Charlie O’Malley y el Primer Concurso Nacional de Ex Libris “Biblioteca El Libertador”.

Hasta el próximo sábado 23 de agosto se podrá disfrutar de las muestras "Transmutación", de Emmanuel Cusnaider; "The Winemakers", de Charlie O’Malley, y el Primer Concurso Nacional de ex libris “Biblioteca El Libertador”, en el Espacio de Arte Contemporáneo de Mendoza Eliana Molinelli, ubicado en 9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza.

image Cómo son las muestras La primera muestra es "Transmutación", de Emmanuel Cusnaider. En este recorrido el artista descompone su pasado para resurgir con una nueva identidad desafiante y creativa. Conformada por tres series: “Ser”, “Sombras reveladas” y “Compostaje”, donde invita a emprender un cambio profundo y reflexivo. Está expuesta en la Sala Central.

Por su parte, la Sala Palomar tiene las obras de Charlie O’Malley que integran "The Winemakers". Según el artista, su obra intenta congelar el gesto humano, que normalmente es fugaz, evasivo, engañoso y elusivo. Después de todo, el rostro humano es la máscara más grandiosa de todas.

En la Sala Resurgir se exhiben las piezas que integran el Primer Concurso Nacional de ex libris “Biblioteca El Libertador”. Este concurso es organizado desde el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 9-006 Profesor Francisco Humberto Tolosa, de Rivadavia, y fue declarado de Interés por la Legislatura de la Provincia de Mendoza. Además, es el primer concurso nacional de ex libris organizado en la provincia.

Las muestras pueden visitarse de 9 a 19, de lunes a sábados y feriados, con entrada gratuita.