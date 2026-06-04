4 de junio de 2026 - 10:41

Fotografías y rock: el dúo mendocino Igualitos tocará en el ECA este viernes

La propuesta, con entrada gratuita, se da en el marco de la muestra de Jimena Savelli en el ECA, con impactantes fotografías a artistas del rock.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes, a las 17.30, el dúo mendocino Igualitos se presenta en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Eliana Molinelli. La entrada es gratuita.

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Con un set de percusión y vientos junto a músicos invitados, musicalizarán la exposición de la reconocida artista visual Jimena Savelli, dedicada a las grandes leyendas del rock mundial.

La banda independiente Igualitos desembarca en la sala con su propuesta “Trance Zonda”, un set especial de percusión y vientos, diseñado para dialogar en vivo con la impactante muestra fotográfica. Para esta ocasión, los mellizos Francisco y Sebastián Videla sumarán músicos de la escena local para proponer un trance rítmico que promete potenciar la energía cruda y escénica que emana de las paredes del ECA.

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Un viaje visual al corazón del rock mundial

La muestra «Live Music», que cuenta con un imponente diseño de montaje a cargo de Sebastián Chagas, es una experiencia inmersiva a través del ojo de Jimena Savelli, quien ha inmortalizado a íconos de la música global como The Rolling Stones, Iggy Pop, Aerosmith, Metallica y Radiohead.

Construida a partir de fotografías en blanco y negro de alto contraste, gigantografías e instalaciones, la puesta destaca por su escala monumental. El concepto curatorial busca conectar al espectador con el rock en su estado más puro: cuerpos en alta tensión, miradas intensas y voces al límite sobre fondos oscuros que hacen emerger la identidad de cada músico. La intervención gráfica amplifica las imágenes sobre la arquitectura del lugar, logrando un entorno envolvente que ahora sumará una banda sonora en vivo.

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Sobre los protagonistas

Igualitos: El proyecto musical independiente liderado por los mellizos Francisco y Sebastián Videla combina géneros como la canción, el folclore, el soulsystem y el rap. Con un formato lleno de ritmo, letras y fuerte compromiso con el arte y la sociedad, la banda ha pisado escenarios como el Mendorock, el CC Konex en Buenos Aires y hasta el mismísimo campamento Plaza de Mulas en el Cerro Aconcagua.

Jimena Savelli: Nacida en Mendoza, es una artista visual, fotógrafa y reportera gráfica de renombre. Formada en arquitectura (UBA), fotoperiodismo (ARGRA) y dirección cinematográfica (FUC), ha trabajado en publicidad y cine con directores de la talla de Spike Lee y Santiago Segura. Desde hace más de una década se destaca capturando grandes recitales en vivo, y sus obras han sido publicadas en medios de Argentina, Italia (Rolling Stone) y Londres.

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