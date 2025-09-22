22 de septiembre de 2025 - 07:41

Después del Zonda y la tormenta, se viene un cambio en el tiempo

Tras un fin de semana complicado, Mendoza encara la primera semana de primavera con mejoras meteorológicas. Los detalles del pronóstico.

El parque General San Martín - Archivo / Los Andes

El parque General San Martín - Archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después de un fin de semana de inicio de primavera con viento Zonda, lluvias y hasta granizo en algunos sectores, desde hoy se establece el sol a pleno y comienza a subir la temperatura en Mendoza.

Por Redacción Sociedad
Este miércoles se espera un día con temperatura primaveral. - Archivo / Los Andes

Para este lunes, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales". Tras una mínima de 6°C, la máxima rondará en la tarde los 22°C.

El martes estará con "tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima se ubicará en 24°C.

Por último, se espera un miércoles más cálido: "Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

Pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza.

Foto archivo Los Andes

Se esperan tormentas aisladas y calor en Mendoza.Foto: Archivo / Los Andes

Foto archivo / Los Andes

