Después del Zonda y la tormenta, se viene un cambio en el tiempo

Tras un fin de semana complicado, Mendoza encara la primera semana de primavera con mejoras meteorológicas. Los detalles del pronóstico.

Después de un fin de semana de inicio de primavera con viento Zonda, lluvias y hasta granizo en algunos sectores, desde hoy se establece el sol a pleno y comienza a subir la temperatura en Mendoza.

Para este lunes, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales". Tras una mínima de 6°C, la máxima rondará en la tarde los 22°C.

El martes estará con "tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima se ubicará en 24°C.