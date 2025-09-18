18 de septiembre de 2025 - 21:14

Cae la máxima este viernes en Mendoza: alerta por tormentas, viento Zonda e inestabilidad en Cordillera

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 15°C para mañana en Mendoza. El sábado, se indican nevadas y viento en Cordillera.

Pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de una jornada calurosa en Mendoza, este viernes se presentará con un cambio rotundo en el tiempo. La temperatura descenderá -brisa fresca en la previa primaveral- y se activó una alerta amarilla por tormentas. Sin embargo, en algunas zonas de la provincia se espera la presencia de viento Zonda.

Temperatura para este viernes: tormentas y Zonda

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” para este viernes 19 de septiembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 22°C, mientras que la mínima será de 15°C, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur.

En la Cordillera anuncian inestabilidad, aunque por el momento el Paso Cristo Redentor permanece habilitado en ambos sentidos.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional indicó alerta amarilla por “tormentas” en varias zonas, especialmente en el Este mendocino -de norte a sur-. También se alertó por la llegada de viento Zonda en zonas precordilleranas y el oeste del territorio mendocino, afectando al llano.

Alerta amarilla por viento, viento Zonda y tormentas en Mendoza.
Viernes 19 de septiembre: alerta amarilla por viento, viento Zonda y tormentas en Mendoza.

Sábado: se anuncia viento Zonda

El sábado 20 de septiembre la temperatura se mantendrá de la misma manera que la jornada previa. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 12°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera se anticipan nevadas, acompañado de alerta amarilla por vientos. También se esperan tormentas aisladas hacia la noche.

