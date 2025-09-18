¿Así son los turistas porteños en Mendoza? El video que parodia a los que visitan a las bodegas

El reconocido tiktoker Ezequielgag, que cuenta con 34.7K seguidores, realizó un video junto a la pareja de María del Mar y Juan Cruz Domínguez , el cual se volvió viral al r etratar con humor el estereotipo de los turistas porteños que visitan bodegas en Mendoza .

Los tres aparecen lookeados con el clásico “outfit de bodega”: sombreros, prendas claras, un estilo que se relaciona con los mendocinos. Interpretan con ironía a la postura de los visitantes quienes representan a “sommeliers” improvisados.

“Este vino es una experiencia sensorial que transciende tiempo y espacio”, arranca ella. A lo que Ezequiel agrega: “Notas de roble, notas de audio, notas de voz”. Juan Cruz se suma: “En nariz, los aromas se presentan tímidos como un poeta”. El remate llega cuando Ezequiel describe la bebida con gran detalle: “entrada firme pero sedosa, notas de higo, chocolate y tabaco rubio” para finalmente revela que lo que estaba tomando era Coca Light.

Un usuario bromeó que los protagonistas del video eran "los porteños en Mendoza" y no los mendocinos de pura cepa, quienes a esa hora están durmiendo la siesta y no usando lino y sombreros. Un ex guía de bodegas validó la observación, confirmando que la vestimenta era habitual en ese tipo de encuentros. Otro comentario, en tono de humor, expresó una desilusión: “Fui a Mendoza y nadie me dio un sombrero vaquero ni una invitación a una fiesta electrónica, me sentí estafada” . Finalmente, hubo quienes relacionaron a los protagonistas con un tipo específico de público: “¿Para, no es la misma gente que va a Cattáneo?”.

Otro video de la parodia

Anteriormente, Ezequiel había publicado otro video que alcanzó 252 mil visualizaciones y 35 mil me gusta, en el que ironizaba sobre los porteños en Mendoza durante los famosos sunsets en la montaña o los shows de Hernán Cattáneo en Potrerillos. Allí, las críticas se centraban en la supuesta moda de sombreros y texanas.

¿Se puede ir a Mendoza sin texanas?”, preguntó un usuario. “Lo peor es que en Mendoza nos vestimos normales, nos tratan como si fuéramos Texas”, ironizó otro.

Además usuarios de otras provincias señalaron que ocurre algo similar en distintos destinos turísticos. “En la Patagonia, si o si campera North Face aunque haga calor”, comentó uno. Otro agregó: “En Bariloche, los brasileros con pantalones para nieve aunque el sol parta las piedras”.

En medio de estas parodias, lo cierto es que Mendoza se prepara para uno de los eventos más esperados: La visita de Hernán Cattáneo realizará su Sunsetstrip en la provincia los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2025, evento que sin dudas volverá a atraer a turistas de todo el país.