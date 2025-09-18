18 de septiembre de 2025 - 23:25

¿Así son los turistas porteños en Mendoza? El video que parodia a los que visitan a las bodegas

Con sombreros, ropa de lino y términos propios de un sommelier un grupo de tiktokers parodió la actitud de quienes visitan bodegas mendocinas.

Un grupo de tiktokers realizó un video donde retratan el estereotipo del turista porteño al visitar las bodegas de nuestra provincia. &nbsp;

Un grupo de tiktokers realizó un video donde retratan el estereotipo del turista porteño al visitar las bodegas de nuestra provincia.

 

Foto:

Por Redacción

Leé además

¿Así se deciden las fiestas provinciales en Argentina?

¿Así deciden las fiestas provinciales? El hilarante video de un influencer mendocino se hace viral en TikTok

Por Redacción
Tiktoker argentino se volvió viral tras publicar un video donde muestra cómo gastó 15 mil dólares en Nueva York.

Un argentino en Nueva York: se gastó 15 mil dólares en ropa, se hizo viral y lo "mataron" en comentarios

Por Redacción

Los tres aparecen lookeados con el clásico “outfit de bodega”: sombreros, prendas claras, un estilo que se relaciona con los mendocinos. Interpretan con ironía a la postura de los visitantes quienes representan a “sommeliers” improvisados.

“Este vino es una experiencia sensorial que transciende tiempo y espacio”, arranca ella. A lo que Ezequiel agrega: “Notas de roble, notas de audio, notas de voz”. Juan Cruz se suma: “En nariz, los aromas se presentan tímidos como un poeta”. El remate llega cuando Ezequiel describe la bebida con gran detalle: “entrada firme pero sedosa, notas de higo, chocolate y tabaco rubio” para finalmente revela que lo que estaba tomando era Coca Light.

Reacciones de los usuarios

Un usuario bromeó que los protagonistas del video eran "los porteños en Mendoza" y no los mendocinos de pura cepa, quienes a esa hora están durmiendo la siesta y no usando lino y sombreros. Un ex guía de bodegas validó la observación, confirmando que la vestimenta era habitual en ese tipo de encuentros. Otro comentario, en tono de humor, expresó una desilusión: “Fui a Mendoza y nadie me dio un sombrero vaquero ni una invitación a una fiesta electrónica, me sentí estafada”. Finalmente, hubo quienes relacionaron a los protagonistas con un tipo específico de público: “¿Para, no es la misma gente que va a Cattáneo?”.

Otro video de la parodia

Anteriormente, Ezequiel había publicado otro video que alcanzó 252 mil visualizaciones y 35 mil me gusta, en el que ironizaba sobre los porteños en Mendoza durante los famosos sunsets en la montaña o los shows de Hernán Cattáneo en Potrerillos. Allí, las críticas se centraban en la supuesta moda de sombreros y texanas.

Embed - directo a ver a Hernán

¿Se puede ir a Mendoza sin texanas?”, preguntó un usuario. “Lo peor es que en Mendoza nos vestimos normales, nos tratan como si fuéramos Texas”, ironizó otro.

Además usuarios de otras provincias señalaron que ocurre algo similar en distintos destinos turísticos. “En la Patagonia, si o si campera North Face aunque haga calor”, comentó uno. Otro agregó: “En Bariloche, los brasileros con pantalones para nieve aunque el sol parta las piedras”.

En medio de estas parodias, lo cierto es que Mendoza se prepara para uno de los eventos más esperados: La visita de Hernán Cattáneo realizará su Sunsetstrip en la provincia los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2025, evento que sin dudas volverá a atraer a turistas de todo el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La propuesta de trabajo que se desvirtuó por completo.

De una oferta de trabajo a una "propuesta inapropiada": el chat viral que generó indignación en redes

Por Redacción
Dos jóvenes turistas se volvieron virales en TikTok al relatar cómo su viaje a Niza terminó, por un error, en la ciudad de Túnez.

Error de pronunciación viral: el delirante viaje de dos amigas que querían ir a Niza y terminaron en Túnez

Por Redacción
Un adulto mayor habló en quechua con ChatGPT.

Le prestó el teléfono a su abuelo para que hablara con ChatGPT en quechua y conmovió a todos

Por Redacción
Una usuario de TikTok comparte su opinión sobre uno de los barrios de Madrid en el cual no viviría y desató polemica en los comentarios del video. 

Es argentina, vive en Madrid y contó cuál es el barrio donde nunca viviría: se hiz viral y desató polémica

Por Redacción