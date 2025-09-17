17 de septiembre de 2025 - 22:45

De una oferta de trabajo a una "propuesta inapropiada": el chat viral que generó indignación en redes

Todo comenzó con un ofrecimiento de empleo en un restaurante, pero el momento se fue de las manos. La joven implicada amenazó hasta con “denunciarlo”.

Por Redacción

Una propuesta de trabajo siempre es bien recibida, especialmente en Argentina. Sin embargo, lo que le sucedió a una joven tras recibir una oferta de empleo causó repudió generalizado en las redes sociales. El ofrecimiento, que al principio parecía normal, terminó en una pregunta completamente fuera de lugar.

La cuenta “Soy Camarero”, dedicada a exponer irregularidades del sector hostelero en X, difundió una captura de un chat de WhatsApp donde una mujer relató la situación que vivió tras recibir una propuesta. El caso rápidamente se volvió viral y generó un amplio debate entre los usuarios.

En la conversación se observa cómo el supuesto dueño de un restaurante se contactó con la joven para ofrecerle un puesto de trabajo. Ella respondió que no estaba interesada porque no se dedicaba a ese rubro y rechazó de inmediato.

Sin embargo, lejos de terminar allí la conversación, el hombre insistió con otra “propuesta laboral” muy fuera de lugar. "¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sabes qué es un sugar daddy?", fue el mensaje que recibió. Ante esto, la joven no dudó en contestar de manera contundente: “¿Y tú una denuncia?”.

Reacción de los usuarios en redes

La publicación generó miles de reacciones. Cuenta con más de 50 mil visualizaciones en la red social y cientos de “me gustas”. “¡Qué fuerte! Me quedo con el número, se lo doy a todos mis amigos y mensajearlo hasta que tenga que cambiar el número de teléfono”, escribió una internauta.

Muchos usuarios repudiaron el accionar del empleador y señalaron que “se aprovechan de la necesidad de quienes buscan trabajo”. Otros, en cambio, intentan responsabilizar a la mujer con comentarios machistas: "A ver la foto de perfil que tenía la buscadora", escribió un usuario. Fue ampliamente criticado.

