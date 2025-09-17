De una oferta de trabajo a una "propuesta inapropiada": el chat viral que generó indignación en redes

Todo comenzó con un ofrecimiento de empleo en un restaurante, pero el momento se fue de las manos. La joven implicada amenazó hasta con “denunciarlo”.

Una propuesta de trabajo siempre es bien recibida, especialmente en Argentina. Sin embargo, lo que le sucedió a una joven tras recibir una oferta de empleo causó repudió generalizado en las redes sociales. El ofrecimiento, que al principio parecía normal, terminó en una pregunta completamente fuera de lugar.

La cuenta “Soy Camarero”, dedicada a exponer irregularidades del sector hostelero en X, difundió una captura de un chat de WhatsApp donde una mujer relató la situación que vivió tras recibir una propuesta. El caso rápidamente se volvió viral y generó un amplio debate entre los usuarios.

En la conversación se observa cómo el supuesto dueño de un restaurante se contactó con la joven para ofrecerle un puesto de trabajo. Ella respondió que no estaba interesada porque no se dedicaba a ese rubro y rechazó de inmediato.

Sin embargo, lejos de terminar allí la conversación, el hombre insistió con otra “propuesta laboral” muy fuera de lugar. "¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sabes qué es un sugar daddy?", fue el mensaje que recibió. Ante esto, la joven no dudó en contestar de manera contundente: “¿Y tú una denuncia?”.

propuesta de trabajo La propuesta de trabajo que se desvirtuó por completo. X Reacción de los usuarios en redes La publicación generó miles de reacciones. Cuenta con más de 50 mil visualizaciones en la red social y cientos de “me gustas”. “¡Qué fuerte! Me quedo con el número, se lo doy a todos mis amigos y mensajearlo hasta que tenga que cambiar el número de teléfono”, escribió una internauta.