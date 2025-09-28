28 de septiembre de 2025 - 16:56

Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Estados Unidos: heridos y un muerto

Ocurrió en el estado de Michigan. El tirador estrelló su vehículo contra el templo y le prendió fuego antes de disparar contra los asistentes.

Foto:

redes
Por Redacción

Este domingo por la mañana ocurrió un tiroteo en una iglesia de Grand Blanc, en el estado norteamericano de Michigan. Según los reportes de los medios locales, al menos una persona ha muerto y diez más han resultado heridas

El templo cristiano fue devorado por las llamas, según las imágenes transmitidas por las cadenas de televisión estadounidenses. Entre las víctimas hay una persona fallecida y dos personas más en estado crítico, según señaló más temprano el jefe del Departamento de Policía de Grand Blanc, William Renye.

Además, Renye confirmó en rueda de prensa que el tirador fue abatido. Se trató de un hombre de 40 años, que falleció tras recibir una herida mortal durante un tiroteo con agentes de la Policía de Grand Blanc. Por el momento se desconoce el móvil.

En el momento del ataque había cientos de personas en misa. "Creemos que vamos a encontrar a más víctimas una vez que la escena haya sido asegurada", informó el agente. Sobre el incendio, la Policía aseguró que el fuego está ya controlado, a la vez que exigió: "Por favor, eviten la zona".

Embed

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, manifestó que cualquier tipo de violencia es "inaceptable" tras saber del incidente. Y agregó: "Mi corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc", publicó Whitmer en X.

El presidente Donald Trump también se refirió al caso y denunció la "epidemia de violencia" que afecta al país y en particular un "ataque contra los cristianos". "El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho que averiguar. Parece que es otro ataque contra los cristianos de Estados Unidos", posteó en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1972360687021441036&partner=&hide_thread=false

"Recen por las víctimas y sus familias. Esta epidemia de violencia que hay en nuestro país tiene que acabar ¡de inmediato!", añadió el mandatario estadounidense.

