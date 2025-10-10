Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México: sospechan de un ataque intencionado

El modelo y cantante argentino , Federico Dorcaz , oriundo de Mar del Plata, fue asesinado a tiros en la madrugada de este jueves en la Ciudad de México. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

El homocidio ocurrió mientras Dorcaz conducía una camioneta Grand Cherokee de alquiler sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según reportes oficiales de la SSC CDMX, el artista fue atacado por sujetos que viajaban en dos motocicletas y aprovecharon la confusión vehicular para interceptar a su víctima. La Justicia intervino de inmediato, y la principal hipótesis de la investigación es que se trató de un ataque intencional dirigido contra Dorcaz.

El hecho movilizó a distintas dependencias policiales y forenses en una zona afectada por el tráfico y la constante presencia de motociclistas.

Federico Dorcaz vivía desde hace años en México para apostar por su futuro musical y desarrollar su carrera artística como modelo.

Federico Dorcaz circualaba en la zona cerca de Parque Lira, cuando ocurrió el ataque, lugar frecuentado por automovilistas y conocido por su cantidad de hechos delictivos.

Testigos del homicidio

Según testigos del lugar, el argentino intentó huir tras ser interceptado por la motocicleta y aceleró, pero fue alcanzado por los disparos. Murió en el lugar antes de que los servicios de emergencia pudieran llegar.

Tras una agresión, la policía de la CDMX acordonó el área y recopiló las evidencias balísticas en la escena para el Ministerio Público.

En un comunicado a medios locales expresaron: “Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”.

Además explicaron que las cámaras de securidad del sector serán analizadas con el fin de identidicar a los agresores .

La Fiscalía de la CDMX tomó el cargo de la investigación por homicidio y buscará las pruebas para esclarecer los hechos y hallar a los responsables.

Inicialmente se sugirió un intento de asalto, pero la versión oficial sigue la hipótesis de un ataque directo contra el argentino. La investigación continúa abierta, recopilando testimonios y analizando cámaras.

Quién era Federico Dorcaz, el argentino asesinado

Federico Dorcaz nació y pasó su infancia en Mar del Plata, Argentina. Tiempo después, se trasladó a España con su familia donde vivió hasta los 13 años, una experiencia que fue significativa para su formación artística. Con el tiempo, se mudó a México para apostar por su futuro musical y desarrollar su carrera artística.

argentino asesinado México música Desde el año 2017 centró su atención en la música y lanzó su primer sencillo.

Como parte de su proceso de cambio hacia la música, Dorcaz tuvo un paso por Estados Unidos.

"Tuve la oportunidad, en Nueva York, de empezar con la música. Canto desde bien chiquito. Y ahí empezó todo", dijo en diálogo con 0223.

Desde entonces, Fede Dorcaz , su nombre artístico, centró su atención en la música en 2017, año en el que debutó con su sencillo “Kuliyuki”.

Su pareja, Mariana Ávila, actriz y bailarina mexicana, escribió en su ciuenta de X este viernes: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.