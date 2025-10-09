En silla de ruedas: regresó Tomás Yankelevich a Argentina y preocupa su salud tras la muerte de su hija

El productor volvió al país para reunirse con su padre, Gustavo Yankelevich. Mila tenía 7 años cuando sufrió un trágico accidente náutico en Miami.

A casi dos meses del fallecimiento de su hija Mila, Tomás Yankelevich regresó a Argentina para reencontrarse con su padre, Gustavo Yankelevich. Su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza llamó la atención: el productor descendió del avión asistido y en una silla de ruedas, lo que generó preocupación entre quienes lo reconocieron.

En el programa LAM, Ángel de Brito mostró imágenes del momento en que Tomás fue trasladado por personal del aeropuerto y reveló que la causa de esta situación no estaría vinculada con el duelo ni su estado emocional.

Así llegó a Argentina Tomás Yankelevich. Así llegó a Argentina Tomás Yankelevich. gentileza ¿Cuál es el problema de salud que tiene Tomás Yankelevich? Según el conductor, la explicación oficial apunta a “una lesión mínima de ligamentos” sufrida mientras jugaba al pádel, que lo obligó a una intervención quirúrgica y al uso de una bota. Se encuentra en proceso de rehabilitación.

Además, De Brito comentó que Tomás habría reservado asiento en primera clase, pero viajó en turista, incluso detalló que fue la fila 26, posiblemente con la intención de mantener un perfil bajo frente a los medios. Su motivo declarado para el viaje fue “ver a su papá”.

La trágica muerte de Mila Yankelevich Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, tenía 7 años cuando perdió la vida el 28 de julio en Miami. La pequeña participaba en una actividad de vela para niños cuando el velero en el que viajaba fue chocado por una barcaza, hundiéndose y lanzando a las personas al agua. Las autoridades locales confirmaron que la causa del deceso fue ahogamiento accidental.