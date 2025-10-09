La Toyota Hilux sigue siendo referente entre los autos utilitarios en Argentina; con su nueva gama para octubre 2025 reafirma su liderazgo.

Precio de la Toyota Hilux en octubre 2025: versiones y poder en la ruta

En el competitivo universo de autos en Argentina, la Toyota Hilux mantiene su vigencia con una mezcla de potencia, robustez y confiabilidad. Esta pickup ya no es solo herramienta de trabajo: se convierte en símbolo de versatilidad y prestigio en el mercado.

La reputación de este auto Toyota no se construye de la nada. Con versiones que abarcan desde motorizaciones 2.4 hasta 2.8 litros, tracción total y capacidades off-road, es uno de los autos utilitarios más completos que circulan por caminos rurales o urbanos en Argentina.

image Precio de la Toyota Hilux en octubre 2025: versiones y poder en la ruta Recientemente, Toyota presentó la versión SRV+, que suma confort premium y tecnología sin sacrificar la funcionalidad típica de las pickups. Esa renovación refuerza que este auto Toyota apunta tanto al trabajo como al placer de conducción en los autos utilitarios del país.

Además, la seguridad es uno de los puntos más fuertes de esta pickup. Desde las versiones base se ofrecen múltiples airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX. En las versiones superiores se agregan asistentes semi autónomos y sistemas avanzados de detección.

Precios de la Toyota Hilux en octubre 2025 D/C 2,8 TDi 4X4 GR-S IV 6AT 2024: $ 59.885.00

C/C 2,4 TDi 4X2 DX 6MT: $ 37.272.000

C/S 2,4 TDi 4X2 DX 6MT: $ 40.194.000

D/C 2,4 TDi 4X2 DX 6MT: $ 45.294.000

D/C 2,4 TDi 4X2 DX 6AT: $ 46.561.000

D/C 2,4 TDi 4X2 SR 6MT: $ 51.939.000

D/C 2,4 TDi 4X2 SR 6AT: $ 54.294.000

D/C 2,8 TDi 4X2 SRV 6AT: $ 62.014.000

D/C 2,8 TDi 4X2 SRX 6AT: $ 71.653.000

D/C 2,8 TDi 4X4 SRV 6AT: $ 70.167.000

D/C 2,8 TDi 4X4 SRV+ 6AT: $ 73.415.000

D/C 2,8 TDi 4X4 SRX 6AT: $ 77.563.000

D/C 2,8 TDi 4X4 GR-S IV 6AT: $ 82.061.000 image Precio de la Toyota Hilux en octubre 2025: versiones y poder en la ruta Características destacadas de la Toyota Hilux Desde sus versiones básicas hasta las más equipadas, este auto Toyota ofrece un nivel de confort notable: aire acondicionado, volante multifunción, pantalla multimedia con conectividad y sistemas de asistencia incorporados.

La motorización abarca motores diésel de 2.4 litros (unos 150 CV) y 2.8 litros (cerca de 204 CV) con transmisiones manuales o automáticas, adaptadas al tipo de uso: urbano o aventurero. image Precio de la Toyota Hilux en octubre 2025: versiones y poder en la ruta Su versatilidad lo hace apto para trabajar en tareas rurales pero también circular en ruta y ciudad, usando tracción 4×4 en versiones todoterreno, y suspensión reforzada para caminos complicados. Al producirse gran parte de su fabricación en Zárate, Buenos Aires, el auto Toyota Hilux asegura un acceso relativamente más rápido a repuestos y servicio postventa en Argentina. Toyota también ofrece planes de financiamiento atractivos, incluso con tasas 0 %, lo que hace más accesible este auto utilitario en tiempos de inflación. Finalmente, su valor de reventa se mantiene alto, consolidando a la Toyota Hilux como una inversión segura para uso personal, comercial o flotas dentro del panorama de autos en Argentina.