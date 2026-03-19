Dentro del universo de los ATV livianos , este modelo se destaca por ofrecer una propuesta clásica, con el respaldo de Honda y una ficha técnica que prioriza resistencia, facilidad de uso y capacidad para moverse con soltura en superficies de tierra, arena o caminos rurales.

Aunque su nombre comercial remite a “250”, la ficha técnica del modelo declara un motor monocilíndrico de 229 cc , de 4 tiempos , 2 válvulas , con distribución OHV y refrigeración por aire .

La alimentación está a cargo de carburador y el arranque es eléctrico , una combinación simple y conocida dentro de este tipo de vehículos.

Uno de sus puntos más interesantes es la transmisión: lleva caja semi-automática de 5 velocidades con reversa , un detalle muy valorado para maniobras en espacios reducidos o terrenos más complicados.

A eso se suma la tracción simple trasera , una configuración que apunta a un uso recreativo y utilitario liviano.

Cuánto sale el cuatriciclo Honda TRX250 con precio actualizado en marzo de 2026 (2)

Medidas, carga y capacidades del cuatriciclo

En dimensiones, el Honda TRX250 registra 1.905 mm de largo, 1.034 mm de ancho y 1.069 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1.130 mm. La altura del asiento es de 792 mm y el peso en orden de marcha llega a 198 kg, lo que lo ubica como un ATV relativamente compacto, pero con presencia sólida.

El tanque de combustible tiene una capacidad de 9,1 litros, incluyendo 2,3 litros de reserva, mientras que en suspensiones ofrece doble horquilla independiente adelante con 130 mm de recorrido y brazo oscilante con monoamortiguador atrás, con 125 mm de recorrido. En frenos, usa tambores independientes sellados de 130 mm adelante y tambor sellado de 140 mm atrás.

Otro aspecto relevante es su costado práctico. La ficha informa una capacidad de carga delantera de 15 kg, trasera de 30 kg y una capacidad de remolque de 227 kg, cifras que ayudan a entender que no se trata solo de un cuatriciclo para paseo, sino también de un vehículo útil para tareas livianas en campo o espacios amplios.

Cuánto sale el Honda TRX250 en marzo de 2026

Con el valor actualizado para marzo de 2026, el cuatriciclo Honda TRX250 tiene un precio de USD 10.500.