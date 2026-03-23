23 de marzo de 2026 - 09:32

Cuánto sale la moto Motomel B110 con precio actualizado en marzo de 2026

La Motomel B110, conocida comercialmente dentro de la familia Blitz 110, sigue siendo una de las motos más buscadas por quienes priorizan precio accesible.

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Qué trae la Motomel Blitz 110

Según la ficha técnica del modelo, la Blitz 110 equipa un motor monocilíndrico de 4 tiempos, con 110 cm³, 7 HP a 8.000 rpm, embrague automático y caja de 4 velocidades.

Además, cuenta con refrigeración por aire y sistema de arranque eléctrico y por patada, una combinación clásica en este segmento.

En equipamiento, suma algunos detalles que le dan valor frente a otras motos económicas: óptica deportiva con giros integrados, balizas, asiento de doble costura, baúl portaobjetos, batería de gel y sistema de frenos CBS. También incorpora tablero con indicador de marchas y combustible, algo muy práctico en el uso cotidiano.

Cuánto sale la moto Motomel B110 con precio actualizado en marzo de 2026 (2)

Dimensiones y uso urbano

La propuesta está claramente orientada a la ciudad. La moto declara 190 cm de largo, 66 cm de ancho y 106,8 cm de alto, con un peso vacío de 99 kg, lo que la vuelve fácil de maniobrar en tránsito, estacionar y mover en espacios reducidos.

El tanque de combustible es de 3,5 litros, una cifra habitual en las 110 urbanas, pensada para privilegiar el bajo consumo. En el tren delantero usa freno a disco con CBS, mientras que atrás mantiene freno a tambor. La suspensión delantera es de horquilla hidráulica y la trasera utiliza amortiguadores hidráulicos, una configuración simple, rendidora y barata de mantener.

Otro dato importante es que la Blitz 110 aparece en gris, rojo y azul, y conserva el formato cub clásico que históricamente tuvo buena aceptación en el mercado argentino.

Cuánto sale la Motomel B110 en marzo de 2026

Acá hay un punto clave: en la imagen que compartiste no figura un único precio, sino varias versiones de la Motomel Blitz 110 publicadas en marzo de 2026.

Los valores que aparecen son estos:

  • Motomel Blitz 110 Automática con Disco: $1.498.000
  • Motomel Blitz 110 Full con Alarma: $1.648.000
  • Motomel Blitz 110 Plus: $1.798.000
  • Motomel Blitz 110 Tuning: $1.998.000
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