La Zanella ZB 110 ST es una de esas motos que siguen teniendo un lugar fuerte en el mercado: apunta de lleno al uso cotidiano y con una mecánica sencilla.

Dentro del segmento de las 110 cc, este modelo de Zanella busca destacarse no solo por su propuesta accesible, sino también por sumar algunos detalles de equipamiento que no siempre aparecen en las versiones más básicas. En un mercado de motos donde el precio pesa mucho, esa combinación la vuelve una opción a mirar.

Cómo es la Zanella ZB 110 ST Según la ficha técnica del modelo, la ZB 110 ST equipa un motor monocilíndrico 4T de 107 cm3, con una potencia de 6,5 hp, transmisión manual, refrigeración por aire y arranque eléctrico y por patada. Es una receta clásica en este tipo de motos, pensada para ofrecer simpleza mecánica y un mantenimiento relativamente económico.

Cuánto sale la moto Zanella ZB 110 con precio actualizado al cierre de marzo 2026 (1) En dimensiones, declara 1.860 mm de largo, 680 mm de ancho y 1.075 mm de alto, con una distancia al suelo de 190 mm, un peso vacío de 88 kg y una capacidad de carga de 140 kg. Además, el tanque es de 3,2 litros, una cifra habitual para una cub urbana de este segmento.

Equipamiento y consumo de la ZB 110 ST Uno de los puntos interesantes de esta Zanella es que, aun en una propuesta de entrada, suma algunos elementos extra. La ficha menciona porta celular, puertos USB A y C, plásticos con protección UV, asiento antideslizante y frenos con sistema CBS, un recurso que ayuda a repartir mejor la frenada.

Cuánto sale la moto Zanella ZB 110 con precio actualizado al cierre de marzo 2026 (3) En el apartado ciclo, monta freno delantero a tambor y trasero a tambor, con llantas de rayos, horquilla telescópica hidráulica adelante y doble amortiguador hidráulico atrás. También declara una velocidad máxima de 82 km/h y un consumo de 1,8 litros cada 100 km, dos datos que refuerzan su perfil de moto urbana, económica y pensada para trayectos cortos o medianos.

Cuánto sale la Zanella ZB 110 ST en marzo de 2026 En marzo de 2026, la Zanella ZB 110 ST (base) tiene un precio de $1.398.000. A su vez, el valor patentada arranca desde $1.569.736, una diferencia importante para quien quiera calcular el gasto real de sacarla lista para circular.