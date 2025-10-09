Guía Michelin premió 15 hoteles de Argentina y 6 son de Mendoza: cuáles obtuvieron Llaves Michelin

La Guía Michelin premió 15 hoteles en Argentina, 6 en Mendoza, destacando estadías de lujo con Una o Dos Llaves Michelin.

Hoteles argentinos premiados por la Guía Michelin con Llaves de lujo.

La Guía Michelin, reconocida mundialmente por sus Estrellas, lanzó las Llaves Michelin, un nuevo reconocimiento global que distingue los hoteles más excepcionales del mundo.

La selección se realizó tras recorrer más de 7.000 hoteles, evaluando cinco criterios universales: diseño, servicio, ubicación, experiencia global y atención al detalle. En total, 2.457 hoteles recibieron Una, Dos o Tres Llaves Michelin a nivel mundial.

En Argentina, 15 hoteles fueron premiados y Mendoza se destacó con cinco galardonados, posicionando a la provincia como un destino clave para viajeros exigentes, ofreciendo estadías de lujo que combinan confort, diseño y experiencias únicas en la región vitivinícola.

Ceremonia Llaves MICHELIN - Foto 13 Hoteles con Llaves Michelin: cuáles son los elegidos de Mendoza La Guía Michelin seleccionó estos hoteles tras evaluar cuidadosamente cada detalle de la experiencia que ofrecen, más allá de las comodidades individuales. Los alojamientos de Mendoza premiados son aquellos que ofrecen estadías excepcionales, con servicio personalizado, diseño cuidado y conexión con su entorno.

Dos Llaves Michelin