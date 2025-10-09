Guía Michelin premió 15 hoteles de Argentina y 6 son de Mendoza: cuáles obtuvieron Llaves Michelin

La Guía Michelin, reconocida mundialmente por sus Estrellas, lanzó las Llaves Michelin, un nuevo reconocimiento global que distingue los hoteles más excepcionales del mundo.
La Guía Michelin premió 15 hoteles en Argentina, 6 en Mendoza, destacando estadías de lujo con Una o Dos Llaves Michelin.
La selección se realizó tras recorrer más de 7.000 hoteles, evaluando cinco criterios universales: diseño, servicio, ubicación, experiencia global y atención al detalle. En total, 2.457 hoteles recibieron Una, Dos o Tres Llaves Michelin a nivel mundial.
En Argentina, 15 hoteles fueron premiados y Mendoza se destacó con cinco galardonados, posicionando a la provincia como un destino clave para viajeros exigentes, ofreciendo estadías de lujo que combinan confort, diseño y experiencias únicas en la región vitivinícola.
La Guía Michelin seleccionó estos hoteles tras evaluar cuidadosamente cada detalle de la experiencia que ofrecen, más allá de las comodidades individuales. Los alojamientos de Mendoza premiados son aquellos que ofrecen estadías excepcionales, con servicio personalizado, diseño cuidado y conexión con su entorno.
Dos Llaves Michelin
Una Llave Michelin
Al igual que en Mendoza, los hoteles del resto del país fueron seleccionados bajo los mismos criterios de excelencia global. Estas distinciones buscan garantizar que cada estadía en Argentina ofrezca experiencias memorables, confort, diseño y atención al detalle que cumplan con los estándares de la Guía Michelin.
Dos Llaves Michelin
Una Llave Michelin