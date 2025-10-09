9 de octubre de 2025 - 12:03

Guía Michelin premió 15 hoteles de Argentina y 6 son de Mendoza: cuáles obtuvieron Llaves Michelin

La Guía Michelin premió 15 hoteles en Argentina, 6 en Mendoza, destacando estadías de lujo con Una o Dos Llaves Michelin.

Hoteles argentinos premiados por la Guía Michelin con Llaves de lujo.

Hoteles argentinos premiados por la Guía Michelin con Llaves de lujo.

Los Andes | Redacción Economía
La Guía Michelin, reconocida mundialmente por sus Estrellas, lanzó las Llaves Michelin, un nuevo reconocimiento global que distingue los hoteles más excepcionales del mundo.

La selección se realizó tras recorrer más de 7.000 hoteles, evaluando cinco criterios universales: diseño, servicio, ubicación, experiencia global y atención al detalle. En total, 2.457 hoteles recibieron Una, Dos o Tres Llaves Michelin a nivel mundial.

En Argentina, 15 hoteles fueron premiados y Mendoza se destacó con cinco galardonados, posicionando a la provincia como un destino clave para viajeros exigentes, ofreciendo estadías de lujo que combinan confort, diseño y experiencias únicas en la región vitivinícola.

Ceremonia Llaves MICHELIN - Foto 13

Hoteles con Llaves Michelin: cuáles son los elegidos de Mendoza

La Guía Michelin seleccionó estos hoteles tras evaluar cuidadosamente cada detalle de la experiencia que ofrecen, más allá de las comodidades individuales. Los alojamientos de Mendoza premiados son aquellos que ofrecen estadías excepcionales, con servicio personalizado, diseño cuidado y conexión con su entorno.

Dos Llaves Michelin

  • Cavas Wine Lodge, Luján de Cuyo
Cavas Lodge Wine, hotel boutique de Luján de Cuyo destacado como el tercer mejor resort de Sudamérica (Travel + Leisure)
  • Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites, Luján de Cuyo
image

Una Llave Michelin

  • Chozos Resort by AKEN Spirit, Agrelo
image
  • Lares de Chacras, Chacras de Coria
image
  • Casa de Uco, Tunuyán
Hotel Casa de Uco en Mendoza, Max Compact Exterior NT 160 Dark - Estudio Alberto Tonconogy
  • The Vines Resort & Spa, Tunuyán
image

Hoteles en el resto de Argentina con Llaves Michelin

Al igual que en Mendoza, los hoteles del resto del país fueron seleccionados bajo los mismos criterios de excelencia global. Estas distinciones buscan garantizar que cada estadía en Argentina ofrezca experiencias memorables, confort, diseño y atención al detalle que cumplan con los estándares de la Guía Michelin.

Dos Llaves Michelin

  • Four Seasons Hotel Buenos Aires, Buenos Aires
  • EOLO – Patagonia’s Spirit, El Calafate, Santa Cruz
  • Awasi Iguazú, Iguazú, Misiones

Una Llave Michelin

  • Alvear Palace Hotel, Buenos Aires
  • Hotel del Casco, Buenos Aires
  • Palacio Duhau Park Hyatt, Buenos Aires
  • Estancia Cristina, El Calafate, Santa Cruz
  • House of Jasmines, Salta
  • Estancia La Bandada, San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires
