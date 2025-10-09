9 de octubre de 2025 - 14:07

Coca Cola ofrece más de 30 vacantes de empleo en Mendoza y otras provincias: cómo postularse

La empresa busca nuevos talentos en todo el país con más de 30 vacantes activas. Hay oportunidades laborales en Mendoza, Córdoba y otras provincias.

Los postulantes pueden cargar su CV en el portal oficial de Coca Cola Argentina para participar del proceso de selección.

Los postulantes pueden cargar su CV en el portal oficial de Coca Cola Argentina para participar del proceso de selección.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Coca Cola Argentina anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas plantas y oficinas del país, incluyendo Mendoza, con más de 30 puestos disponibles en áreas como logística, producción, administración y ventas.

Leé además

Cuáles son las demandas de las cámaras empresarias del Sur al presidente Javier Milei

Cuáles son las demandas de las cámaras empresarias del Sur al presidente Javier Milei

Por Sandra Conte
Desde Asinmet anunciaron que el próximo foro industral se realizará en San Rafael. 

Desde Asinmet anunciaron que el próximo foro industrial se realizará en San Rafael

Por Sandra Conte

La mayoría de las oportunidades laborales son presenciales y full time, aunque también se incluyen pasantías para quienes buscan sumar experiencia dentro de la compañía.

Las posiciones se distribuyen entre Mendoza, Córdoba, Neuquén, San Juan, Buenos Aires y Río Negro. Con esta convocatoria, Coca Cola refuerza su presencia industrial y comercial en Argentina, impulsando el crecimiento del empleo formal en distintas regiones.

Empleos disponibles en Mendoza y otras provincias

Coca Cola ofrece una amplia variedad de puestos en todo el país:

Mendoza – Godoy Cruz

  • Supervisor/a de Producción (Presencial)

  • Operario de Depósito (Presencial)

  • Administrativo/a de Depósito (Full-time, Presencial)

  • Operaria/o de Mantenimiento (Temporario, Presencial)

  • Operaria/o de Producción (Temporario, Presencial)

Coca cola
Planta de Coca Cola en Godoy Cruz, donde se concentran varias de las nuevas vacantes disponibles en Mendoza.

Planta de Coca Cola en Godoy Cruz, donde se concentran varias de las nuevas vacantes disponibles en Mendoza.

Córdoba – Planta Córdoba / San Francisco / Río IV

  • Analista de Legales (Híbrido)

  • Promotor/ra de Ventas – San Francisco (Presencial)

  • Repositor – Río IV (Full-time, Presencial)

  • Pasante Producción – Planta Córdoba (Presencial)

  • Administrativo Expedición – Planta Córdoba (Eventual, Presencial)

  • Analista de Cuentas por Pagar (Full-time, Híbrido)

  • Operario/a de Calidad por Temporada – Planta Córdoba (Presencial)

Neuquén

  • Administrativo/a Expedición (Eventual, Presencial)

  • Operario de Depósito (Full-time, Presencial)

San Juan

  • Operario de Depósito (Presencial)

Buenos Aires – Carmen de Patagones / Chacabuco / Junín

  • Operador/a de Depósito – Carmen de Patagones (Temporada, Presencial)

  • Operador/a de Depósito – Chacabuco (Temporario, Presencial)

  • Repositor/a Externo/a – Junín (Full-time, Presencial)

Río Negro – San Carlos de Bariloche

  • Operario Depósito (Full-time, Presencial)

Estas vacantes abarcan áreas de producción y manufactura, abastecimiento y logística, comercial y ventas, administración y finanzas, con distintas modalidades según la posición.

Coca cola
La compa&ntilde;&iacute;a ampl&iacute;a su equipo en distintas &aacute;reas, ofreciendo empleos presenciales y pasant&iacute;as en varias provincias del pa&iacute;s.

La compañía amplía su equipo en distintas áreas, ofreciendo empleos presenciales y pasantías en varias provincias del país.

Cómo postularse a un empleo en Coca Cola Argentina

Quienes deseen aplicar pueden hacerlo a través del portal oficial de empleos de Coca Cola Argentina. El proceso de postulación es completamente online y se realiza en tres pasos:

  • Importar el CV: El sistema permite cargar un archivo en formato .pdf de hasta 15 MB. Utilizando inteligencia artificial, la plataforma completa automáticamente el perfil del candidato, quien puede revisar y editar los datos antes de enviar la solicitud. También se puede importar el CV desde Bumeran o Zonajobs, o completarlo manualmente.

  • Completar datos personales: Se deben ingresar los datos básicos como nombre, contacto, documento y domicilio.

  • Cargar información adicional: Es necesario incluir la formación académica, experiencia laboral y cualquier otro dato relevante solicitado según el puesto.

Una vez enviado el CV, los postulantes recibirán la confirmación de registro y podrán seguir el estado de su aplicación desde la misma plataforma. Coca Cola se contactará con los perfiles que cumplan los requisitos para avanzar en las siguientes etapas del proceso de selección, que pueden incluir entrevistas y evaluaciones técnicas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar: la cotización a fin de año, según analistas - Imagen ilustrativa / Web

¿A cuánto va a estar el dólar después de las elecciones del 26 de octubre?

Por Redacción Economía
Germán Brega, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael durante la visita de Javier Milei. 

Javier Milei en Mendoza: Empresarios reclamaron medidas urgentes y reformas estructurales

Por Redacción Economía
El Colegio Nuestra Señora de la Consolata es una organización modelo a nivel local.

El histórico colegio mendocino, también instalará una sede en Luján de Cuyo

Por Matías Carretero
Falabella liquida productos de electrohogar: 2 por 49.990 chilenos con retiro gratis

Falabella liquida productos de electrohogar: 2 por 49.990 chilenos con retiro gratis

Por Redacción Economía