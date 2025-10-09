Coca Cola ofrece más de 30 vacantes de empleo en Mendoza y otras provincias: cómo postularse

Coca Cola Argentina anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas plantas y oficinas del país, incluyendo Mendoza , con más de 30 puestos disponibles en áreas como logística, producción, administración y ventas.

La mayoría de las oportunidades laborales son presenciales y full time, aunque también se incluyen pasantías para quienes buscan sumar experiencia dentro de la compañía.

Las posiciones se distribuyen entre Mendoza, Córdoba, Neuquén, San Juan, Buenos Aires y Río Negro . Con esta convocatoria, Coca Cola refuerza su presencia industrial y comercial en Argentina, impulsando el crecimiento del empleo formal en distintas regiones.

Coca Cola ofrece una amplia variedad de puestos en todo el país:

Supervisor/a de Producción (Presencial)

Operario de Depósito (Presencial)

Administrativo/a de Depósito (Full-time, Presencial)

Operaria/o de Mantenimiento (Temporario, Presencial)

Operaria/o de Producción (Temporario, Presencial)

Coca cola Planta de Coca Cola en Godoy Cruz, donde se concentran varias de las nuevas vacantes disponibles en Mendoza. Captura

Córdoba – Planta Córdoba / San Francisco / Río IV

Analista de Legales (Híbrido)

Promotor/ra de Ventas – San Francisco (Presencial)

Repositor – Río IV (Full-time, Presencial)

Pasante Producción – Planta Córdoba (Presencial)

Administrativo Expedición – Planta Córdoba (Eventual, Presencial)

Analista de Cuentas por Pagar (Full-time, Híbrido)

Operario/a de Calidad por Temporada – Planta Córdoba (Presencial)

Neuquén

Administrativo/a Expedición (Eventual, Presencial)

Operario de Depósito (Full-time, Presencial)

San Juan

Operario de Depósito (Presencial)

Buenos Aires – Carmen de Patagones / Chacabuco / Junín

Operador/a de Depósito – Carmen de Patagones (Temporada, Presencial)

Operador/a de Depósito – Chacabuco (Temporario, Presencial)

Repositor/a Externo/a – Junín (Full-time, Presencial)

Río Negro – San Carlos de Bariloche

Operario Depósito (Full-time, Presencial)

Estas vacantes abarcan áreas de producción y manufactura, abastecimiento y logística, comercial y ventas, administración y finanzas, con distintas modalidades según la posición.

Coca cola La compañía amplía su equipo en distintas áreas, ofreciendo empleos presenciales y pasantías en varias provincias del país. Coca Cola

Cómo postularse a un empleo en Coca Cola Argentina

Quienes deseen aplicar pueden hacerlo a través del portal oficial de empleos de Coca Cola Argentina. El proceso de postulación es completamente online y se realiza en tres pasos:

Importar el CV: El sistema permite cargar un archivo en formato .pdf de hasta 15 MB. Utilizando inteligencia artificial, la plataforma completa automáticamente el perfil del candidato, quien puede revisar y editar los datos antes de enviar la solicitud. También se puede importar el CV desde Bumeran o Zonajobs , o completarlo manualmente.

Completar datos personales: Se deben ingresar los datos básicos como nombre, contacto, documento y domicilio.

Cargar información adicional: Es necesario incluir la formación académica, experiencia laboral y cualquier otro dato relevante solicitado según el puesto.

Una vez enviado el CV, los postulantes recibirán la confirmación de registro y podrán seguir el estado de su aplicación desde la misma plataforma. Coca Cola se contactará con los perfiles que cumplan los requisitos para avanzar en las siguientes etapas del proceso de selección, que pueden incluir entrevistas y evaluaciones técnicas.