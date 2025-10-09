Baja de impuestos e infraestructura fueron las principales demandas del sector empresario en el Sur

En el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, de San Rafael, se respiró entusiasmo. Desde el sector empresario celebraron que el presidente Javier Milei haya decidido asistir al encuentro, como también la posibilidad de transmitirle las necesidades del sector productivo mendocino en general, con foco en los impuestos y la infraestructura, y del Sur, en particular.

También resaltaron el hecho de que hayan coincidido en un mismo encuentro el intendente Omar Félix , el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei; los tres de fuerzas políticas diferentes. Y consideraron que ese es el modelo de trabajo conjunto del sector privado que debe extenderse al público.

En esta línea, Ramiro Labay, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear , mencionó que con sus pares de San Rafael y Malargüe vienen trabajando en conjunto, con una visión compartida de la región Sur.

Consideró muy importante que los departamentos sureños hayan podido expresar las necesidades particulares que tienen, tanto al gobernador como al presidente. Una de ellas, indicó, se encuadra en el lema “ menos impuestos, más pymes ”, con el foco en la reducción de la carga impositiva y que el Estado sea cada vez más chico, para que las empresas crezcan y puedan generar empleo genuino .

Añadió que las entidades del Sur vienen trabajando en la ampliación del Paso Pehuenche , que hoy es solamente un paso turístico y quieren que sea uno de carácter comercial, para todo tipo de carga. Para eso, detalló, se necesita la habilitación por más horas y, si bien ya existe la infraestructura, que se coordine el trabajo de ARCA, Aduana y Senasa.

Ordenar la macroeconomía y recuperar la confianza

“No es bueno, es buenísimo que el poder Ejecutivo nacional viaje primero a las provincias y después a los municipios”, lanzó Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC) y otro de los asistentes al Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael.

“Ojalá esto no sea un accidente por las elecciones, sino que todos los presidentes vengan y se enfoquen en la microeconomía”, planteó. “Hoy (por ayer), tenemos a la política en San Rafael, contactando a la micro y explicándole cómo hace para ordenar la macro”, resumió.

El empresario de la construcción planteó que los empresarios del interior del país no la están pasando bien, ya sea en el comercio con caídas de ventas; en la industria, con un costo en dólares que no favorece las exportaciones; o en la construcción, con un precio del metro cuadrado (también en dólares) muy elevado, que desalienta los proyectos privados y una obra pública muy reducida.

Por eso, manifestó que espera que pronto el Gobierno nacional pueda terminar de ordenar la macroeconomía y logre recuperar la confianza, que resaltó es un factor determinante para que la actividad repunte.

Principales preocupaciones

Matías Díaz Telli, presidente de la UIM (Unión Industrial de Mendoza), comentó que las preocupaciones del sector empresario son diversas, pero las principales se vinculan con la incertidumbre en la macroeconomía y las dificultades de competitividad por el excesivo costo de los impuestos, su arbitrariedad y el hecho de que castigan los encadenamientos productivos federales.

“Los empresarios pretendemos sistemas impositivos articulados entre las provincias, que nos permitan generar trabajo y ser competitivos, puertas adentro de la Argentina y hacia afuera”, planteó. Y añadió que lo que hoy “invade la agenda” es el clima electoral, con el impacto que está teniendo en la economía.

Díaz Telli indicó que hay consenso en que la inflación no sólo distorsiona los precios, sino que destruye la producción, y si bien hoy se considera controlada, todavía es elevada. Sumó que se necesitan tasas de interés bajas, en un contexto ordenado, disminuir la presión impositiva y reducir la conflictividad en el ámbito laboral.

Dificultades en las economías regionales

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, y anfitrión del encuentro, Gabriel Brega, expresó que las economías regionales “realmente no la estamos pasando bien y que un ejemplo son las actividades de producción primaria como la vitivinicultura, los frutales, olivos, hortalizas y otras, en las que cada vez más productores abandonan la actividad”.

Señaló que las industrias, que casi en su totalidad son pymes, atraviesan un momento complejo, con menor actividad y el impacto que esto tiene en el empleo; aunque detalló que la recesión y la inestabilidad llevan más de dos décadas.

“Las condiciones actuales del ‘coste argentino’, con una alta presión impositiva, costos laborales crecientes, baja previsibilidad y reglas cambiantes, nos impiden competir en iguales condiciones cuando ingresan importaciones a precios distorsionados”, lanzó.

Demandó al presidente medidas urgentes en este sentido y en la estabilidad cambiaria y monetaria. También, una reforma previsional, otra impositiva, y una mejor distribución de la coparticipación federal. Y solicitó la terminación de la obra de la ruta nacional 40 Malargüe a Neuquén, la concreción del Paso Las Leñas y la ampliación de servicios en el Paso Pehuenche.

Espíritu federal

Además de acompañar a la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, directivos de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) viajaron al departamento sureño para firmar un convenio ya que el próximo foro industrial, en septiembre de 2026, se realizará en San Rafael.

El presidente de Asinmet, Fabián Solís, detalló que, en el marco del festejo, firmaron un convenio de colaboración con la Municipalidad de San Rafael, la Cámara de San Rafael, la Federación Económica de Mendoza y el Ministerio de Producción.

El encuentro se desarrolla los primeros de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, y hasta ahora, siempre se ha realizado en el Gran Mendoza. “La idea que tenemos es hacer un evento federal y llevarlo a cada oasis de la provincia”, precisó.

En 2026, destalló Solís, en San Rafael, se realizará el segundo Foro Industrial de Mendoza 2025 de la UIM (Unión Industrial de Mendoza), el quinto Foro de Metalmecánica, Minería + Energía de Asinmet, y el tercer Foro Agroindustrial de la FEM.