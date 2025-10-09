El llamativo gesto del intendente Omar Félix en alusión a Karina Milei

Omar Félix hizo un gesto particular que habría estado dirigido a Javier Milei y Karina Milei.

El intendente peronista de San Rafael, Omar Félix, hizo un llamativo gesto durante su discurso ante el auditorio del Agasajo de las Fuerzas Vivas, en el cual están presentes el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, ni más ni menos.

Félix se refirió a la iniciativa de autonomía municipal, que fue sancionada el 24 de setiembre pasado en el Concejo Deliberante. El jefe comunal del PJ explicó que el proceso se extenderá durante 150 días.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 1.54.55 PM Y precisó: "El espíritu es seguir trabajando en este tema, teniendo como ejes tres grandes rectores: la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la ordenanza aprobada".

En ese momento levantó la mano izquierda y se mantuvo un rato con tres dedos extendidos, mientras aplaudía el auditorio. No se puede precisar si la reacción fue en respaldo de la autonomía municipal o de una humorada referida al 3% de Karina Milei, presunto valor de la coima que habría recibido, según los audios de Diego Spagnuolo.

Félix por supuesto que no hizo ningún comentario respecto de las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad y los propios Javier y Karina Milei estaban fuera del salón principal. Ingresaron en el momento que comenzaba a hablar el gobernador Alfredo Cornejo.