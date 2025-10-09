9 de octubre de 2025 - 14:07

El llamativo gesto del intendente Omar Félix en alusión a Karina Milei

Omar Félix hizo un gesto particular que habría estado dirigido a Javier Milei y Karina Milei.

Omar Félix habló del 3% de Karina Milei.

Omar Félix habló del 3% de Karina Milei.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El intendente peronista de San Rafael, Omar Félix, hizo un llamativo gesto durante su discurso ante el auditorio del Agasajo de las Fuerzas Vivas, en el cual están presentes el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, ni más ni menos.

Leé además

Karina Milei, secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina

Senado: el bloque del kirchnerismo fracasó en su intento por interpelar a Karina Milei

Por Gonzalo Delmonte
Sesión en el Senado

Día clave en el Senado: este miércoles discutirán pedidos de interpelación a Karina Milei y otros funcionarios

Por Gonzalo Delmonte

Félix se refirió a la iniciativa de autonomía municipal, que fue sancionada el 24 de setiembre pasado en el Concejo Deliberante. El jefe comunal del PJ explicó que el proceso se extenderá durante 150 días.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 1.54.55 PM

Y precisó: "El espíritu es seguir trabajando en este tema, teniendo como ejes tres grandes rectores: la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la ordenanza aprobada".

En ese momento levantó la mano izquierda y se mantuvo un rato con tres dedos extendidos, mientras aplaudía el auditorio. No se puede precisar si la reacción fue en respaldo de la autonomía municipal o de una humorada referida al 3% de Karina Milei, presunto valor de la coima que habría recibido, según los audios de Diego Spagnuolo.

Félix por supuesto que no hizo ningún comentario respecto de las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad y los propios Javier y Karina Milei estaban fuera del salón principal. Ingresaron en el momento que comenzaba a hablar el gobernador Alfredo Cornejo.

Noticia en desarrollo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Miércoles clave en el Senado: se discuten pedidos de interpelación a Karina Milei y otros funcionarios

Por Gonzalo Delmonte
Karina Milei, secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina

Comisión Libra: la oposición citó a Karina Milei para mañana, mientras analiza el auxilio de la Fuerza Pública

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei junto al ministro de Defensa Luis Petri llegan a San Rafael

Javier Milei: "Mendoza nos ofrece una muestra del país que queremos"

Por Redacción Política
Mauricio Macri llamó a votar al oficialismo y comparó la situación actual con la del 2019.

Mauricio Macri volvió a respaldar al oficialismo y comparó la situación actual con la del 2019

Por Redacción Política