En San Rafael aclararon que la seña de Omar Félix no fue dirigida a Karina Milei: qué pasó

El tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas , organizado por la Cámara de Comercio de San Rafael , contó este año con varias novedades. En esta edición participó el presidente Javier Milei y, por primera vez en la historia del evento , un intendente en este caso, Omar Félix integró el discurso oficial.

El gesto de Javier Milei que molestó a Omar Félix: "les faltó el respeto a la gente de San Rafael"

Sin embargo, durante su exposición, el jefe comunal realizó un gesto que despertó interpretaciones y desde su entorno aclararon el origen del mismo.

Tras la exposición del presidente de la Cámara, Gabriel Brega , fue el turno del intendente sanrafaelino. Félix abordó los reclamos del sector comercial y empresarial del sur provincial, y aprovechó para destacar la importancia de que la gestión de Alfredo Cornejo reconozca la autonomía de los municipios.

A fines de septiembre, el Concejo Deliberante de San Rafael, donde el peronismo tiene amplia mayoría, aprobó una ordenanza que declara la autonomía municipal del departamento. El jefe comunal del PJ explicó que el proceso se desarrollará durante los próximos 150 días.

“El espíritu es seguir trabajando en este tema, teniendo como ejes tres grandes rectores: la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la ordenanza aprobada”, señaló Félix.

Omar Félix El intendente de San Rafael, Omar Félix hablando sobre la Autonomía Municipal.

En ese momento, levantó su mano izquierda y mantuvo tres dedos extendidos, gesto que fue seguido por un aplauso del auditorio. En un primer momento, los presentes interpretaron la seña como un gesto meramente explicativo.

No obstante, algunos dirigentes consideraron que podía tratarse de una “chicana política” vinculada al “3%” mencionado en los audios de Diego Spagnuolo, donde se alude a presuntas coimas que involucrarían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante su discurso, el intendente no hizo referencia a ese tema. Desde su entorno aseguraron a Los Andes que “no hay nada político” en el gesto y que “se trató de una mera casualidad”.

“El Omar hizo ese tres porque estaba explicando lo de la autonomía, solamente. No es una persona que falta el respeto y no hay nada político detrás. Solo fue una seña explicativa”, concluyó una fuente cercana al jefe comunal.