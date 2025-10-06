Cruce picante entre Hebe Casado y legisladores del PJ por la visita de Javier Milei a San Rafael

La vicegobernadora Hebe Casado calentó la previa de la visita del presidente Javier Milei a Mendoza al asegurar que “ pueden llegar a pasar” desmanes el próximo jueves en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, instigados presuntamente por el intendente Omar Félix ( PJ ).

En comunicación con radio LV Diez, Casado señaló que los Félix “hacen las acciones útiles para que tenga alguna repercusión negativa, los conozco desde hace 20 años ”. La vicegobernadora, oriunda de San Rafael , puso como ejemplo la última marcha universitaria donde hubo incidentes entre manifestantes y la policía.

“El sanrafaelino es una persona pacífica, que respeta al presidente y San Rafael fue el lugar donde más votos sacó . Que se vayan a generar desmanes, dependen del intendente ”, advirtió Casado.

Y aseguró: “ Estoy convencida de que puede llegar a pasar, lo han hecho en otros lugares donde ha ido el presidente ”.

Los dichos de Casado tuvieron impacto directo en el peronismo y fueron tres legisladores de ese departamento quienes salieron al cruce, incluidos la diputada nacional Liliana Paponet.

La legisladora sostuvo, a través de su cuenta de X: “Un pueblo que, por sobre todas las cosas, ha priorizado el respeto y la tolerancia en todos sus órdenes, incluidas las visitas presidenciales”.

“San Rafael se hizo grande por su gente, no por agravios @hebesil. Pero que se puede esperar de quien se burlo de niños con autismo, no?”, arremetió Paponet.

Por su lado, el presidente del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, publicó en su cuenta de X que “durante las gestiones de Omar y Emir Félix, todos los presidentes visitaron San Rafael con respeto, trabajo y paz social”.

“Hoy @hebecasado elige acusar sin pruebas, mentir para llamar la atención. #SanRafael no necesita provocadores, necesita dirigentes con responsabilidad”, señaló.

El senador Mauricio Sat, quién preside el PJ en ese departamento, agregó también: “Le recuerdo @hebesil que ya han venido presidentes de turno y no hubo inconveniente. No tiene xq haberlo ahora”.

“Quizás estén pensando en infiltrar gente para generar disturbios y victimizarse. La manera de tener adhesión de los sanrafelinos, es trabajando y con hechos. Prueben”, completó el legislador.