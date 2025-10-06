María Eugenia Vidal se declaró "pro-minería" en Mendoza y expuso la incómoda alianza del Pro con Jorge Difonso

La diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) visitó Mendoza este lunes para apoyar a l frente Provincias Unidas y dejó expuesta la incómoda confluencia que persiste en esa alianza, entre el candidato Jorge Difonso y el partido macrista sobre la minería en Mendoza.

En la Fundación Pensar, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires se sentó al lado del sancarlino y el presidente del Pro mendocino, Gabriel Pradines. En contacto con la prensa no titubeó sobre su posición, se declaró “pro-minería” y dijo que “ es un debate viejo el de minería o medio ambiente ”.

“ Me he declarado siempre pro-minería porque creo que es una de las palancas que puede hacer crecer mucho la Argentina. Compartimos una cordillera con Chile que exporta 17 veces más que Argentina con la misma cordillera ”, explicó Vidal.

Entonces, aseveró: “Y creo que e s un debate viejo el de minería o medio ambiente . Es minería y medio ambiente”.

“La muestra de esto son países como Canadá , donde a nadie se le ocurriría que puede haber una minería que afecte el medio ambiente. Porque eso que pensamos inimaginable en Canadá, lo podemos admitir en la Argentina”, sostuvo la dirigente del Pro.

Luego, comentó que para este desarrollo deben existir “leyes adecuadas para justamente garantizar los recursos”.

Y comentó que esto fue tema de charla con Difonso en su visita a Mendoza. “Entiendo que como intendente de San Carlos, su responsabilidad en un valle que se dedica al desarrollo vitivinícola fue cuidar el agua y frente a cualquier explotación que pueda poner en riesgo eso, promover y defender las normas necesarias”, sostuvo sobre la Ley 7722.

María Eugenia Vidal-Pro Mendoza La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) respaldó la lista de candidatos de Provincias Unidas en Mendoza. Prensa Pro Mendoza

“Pero creo que parte de lo que le pasa a la Argentina es esto. Es una cosa o es la otra. Y nunca tenemos la capacidad, como hacen otros países del mundo a los que admiramos, de lograr el camino de la producción cumpliendo las normas de cuidado del medio ambiente como lo hacen en cualquier otra parte del mundo”, continuó.

Y ligó esas contraposiciones al desinterés electoral: “Y creo que por eso es importante que los mendocinos, como me imagino muchos argentinos, hoy están decepcionados de la política. Hoy ya no les quieren creer a nadie. Han escuchado tantas cosas, han visto tantas cosas, que estoy segura que muchos están pensando y no voy a votar. O no voy a elegir a nadie”.

Luego, Vidal puso en valor a los jóvenes dirigentes del Pro mendocino, como Pradines y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. La diputada nacional viene realizando visitas a distintas provincias para apoyar las listas que integra el partido de Macri en Provincias Unidas.

Jorge Difonso encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas junto a Flavia Manoni (Compromiso Federal) y varios partidos más que integraron La Unión Mendocina.

El Pro se adhirió a último momento, después de especular con un posible frente con La Libertad Avanza, si no cerraban con la UCR. Esto produjo que no pudieran insertar ninguna candidatura para el Congreso nacional, pero sí para la Legislatura y los concejos deliberantes.

Mientras Vidal y el Pro mendocino se muestran abiertamente "pro-mineros", Difonso y varios dirigentes que lo acompañan hablan de "defender el agua" ante los proyectos que están en debate como San Jorge. Una controversia que subsistió en LUM, con votaciones diferentes en la Legislatura y continúa con este nuevo armado.