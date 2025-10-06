6 de octubre de 2025 - 15:10

La Justicia provincial tiene edificio nuevo en La Paz

Fue inaugurado en La Paz un nuevo edificio para el funcionamiento de la Justicia provincial.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, junto al presidente de la Corte provincial, Dalmiro Garay, en la inauguración del nuevo juzgado. Prensa Poder Judicial.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, junto al presidente de la Corte provincial, Dalmiro Garay, en la inauguración del nuevo juzgado. Prensa Poder Judicial.

Fue inaugurado en La Paz un nuevo edificio para el funcionamiento de la Justicia provincial. Se trata de las nuevas instalaciones del Juzgado de Paz Contravencional y Familia del departamento.

"Lo que hicimos es importante para prestar un mejor servicio de justicia para los vecinos de La Paz, porque implica que todo se va a concentrar en un solo lugar evitando que tengan que trasladarse a otros departamentos”, destacó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, en la inauguración.

Según la información oficial, la obra de acondicionamiento se realizó en tres meses con personal de mantenimiento de la Tercera Circunscripción Judicial. Solo fue necesario comprar los materiales para hacer la tabiquería de durlock, las puertas. Se sumaron calefactores en todos los ambientes y se reutilizaron los aires acondicionados que ya existían.

“Nos planteamos modificar las estructuras edilicias para adaptarlas. Lo hicimos en Monte Comán y en Real del Padre también. Trabajamos para mejorar las condiciones de prestación de servicio y que los vecinos puedan tener la misma calidad que se tiene en Ciudad, Maipú o Lujan de Cuyo”, contó Garay.

A su turno, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, destacó que las instalaciones son "más modernas y acordes a las necesidades del vecino" y calificó como "muy buena" a la obra.

Por su lado, la jueza Paula Murano explicó que se trata de un “juzgado de Paz con competencia múltiple, eso significa que tiene la competencia de Paz, Familia, Contravencional y Tributario. Hace un tiempo el Ministerio de la Defensa creó la figura del codefensor itinerante, por eso el juzgado cuenta con una codefensora civil y de familia. Además tenemos una oficina del CAI y una mediadora”.

Y agregó que “el horario de atención al público es de 7:30 a 13:30, no obstante lo cual, al tener competencia en familia y contravencional, me encuentro siempre de turno y trabajamos siempre en contacto con ETI La Paz, Fiscalía y la Policía”.

