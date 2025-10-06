"No había otro camino": María Eugenia Vidal pasó por Mendoza y analizó la renuncia de José Luis Espert

Cruce picante entre Hebe Casado y legisladores del PJ por la visita de Javier Milei a San Rafael

En una conferencia de prensa realizada en la Fundación Pensar, Vidal analizó el escándalo de corrupción en que está envuelto Espert y dijo sobre su renuncia: " Creo que fue la decisión que había que tomar , frente a la información que todos conocemos y la ratificación que él mismo hizo la semana pasada".

" No había otro camino que no fuera la renuncia de la candidatura ", sentenció la diputada del Pro y del mismo modo, señaló que " lo natural y lo que dicta la ley electoral es que a Diego (Santilli) , le corresponde ese lugar en la lista por orden de género. Es el acuerdo electoral que el Pro hizo en la Provincia de Buenos Aires ".

A pesar de que ella no avaló la alianza con LLA, puso en valor a Santilli como candidato, ya que pertenece a su partido: "C on Diego somos parte del mismo espacio desde hace muchísimos años. Más allá de que yo no estaba de acuerdo con la alianza, eso no quita que lo conozca desde hace muchos años. Fue ministro de Seguridad y es una persona con la que compartimos mucho camino y por supuesto le deseo lo mejor en la elección de la Provincia ".

Entonces, la diputada recordó: "Mi posición pública era no hacer un acuerdo electoral con La Libertad Avanza y por eso no soy candidata en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo que va a pasar es lo correcto frente a la renuncia del primer candidato".

María Eugenia Vidal-Pro Mendoza-prensa La diputada nacional María Eugenia Vidal respaldó a los candidatos de Provincias Unidas en Mendoza Prensa Pro Mendoza

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires evitó ahondar en los casos de corrupción que acumula el gobierno de Javier Milei, además del caso de Espert, como la investigación sobre $LIBRA y los negocios de la Agencia de Discapacidad con la droguería Suizo Argentina.

"La no corrupción es innegociable siempre, pero aún más cuando tantos argentinos están haciendo un esfuerzo. La ejemplaridad no es una opción y creo que ante cualquier duda hay que someterse a la Justicia. En el Pro cuando nos pasó, hicimos eso, siempre nos sometimos a la Justicia y nunca inventamos que ningún juez nos perseguía", respondió.

En cuánto al acercamiento de Mauricio Macri a Javier Milei, consideró que "Mauricio siempre estuvo para ayudar, desde el primer día, el 10 de diciembre de 2023".

"El Pro acompañó al presidente en todas sus medidas para el programa económico que le permitió bajar la inflación en el primer año. Me atrevo a decir que sin la ayuda del Pro eso no hubiera sido posible", sostuvo.

El respaldo a los candidatos de Provincias Unidas

María Eugenia Vidal visitó Mendoza, invitada por el presidente del Pro mendocino, el senador Gabriel Pradines. El dirigente será candidato a concejal en Guaymallén por el sello Provincias Unidas y tiene a su vice del partido, Laura Balsells Miró, como candidata a diputada provincial por el Tercer Distrito. Ambos la secundaron, junto a Difonso, en la conferencia de prensa que se realizó en la Fundación Pensar.

"Vengo a acompañar a esta lista, a estos candidatos. Yo siempre trato de acompañar al Pro en todo el país. Así lo hice en Río Negro semanas atrás y la semana que viene voy a estar en Santa Fe", comentó.

"Hoy me toca Mendoza, acompañando en particular a Gabriel (Pradines), que es el presidente del Pro y a toda la lista de este frente electoral que se propone como una opción distinta en una Argentina donde parece que solo hay dos opciones en el Congreso", dijo Vidal.

Y explicó: "Me parece muy necesario que haya diputados que expresen otra voz, la del sentido común y de poder discutir sin insultarse, sin agresiones, sin debates de blanco o negro".

"Me pasó en discapacidad, en jubilados y muchas leyes. Estamos en un Congreso sin presupuesto. Necesitamos gente que se haya preparado y conozca de gestión, que quiera lo mejor para la Argentina y que no esté especulando", completó Vidal.