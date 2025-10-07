Para el gobierno de Cornejo, Milei "volvió a su mística" con el show y Omar Félix "debe aprovechar" su visita

Cornejo citó a Bullrich para referirse al caso Espert y se despegó: "Es un tema muy porteño"

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , participó de la presentación de nuevas unidades de transporte público en la Terminal de Ómnibus junto a Cornejo y luego dialogó con la prensa acerca de la visita presidencial.

Mema sostuvo que en Mendoza no suelen ocurrir incidentes en visitas presidenciales y apostó por ese comportamiento el próximo jueves. "Nosotros apostamos al pueblo de San Rafael y al pueblo de Mendoza . Somos distintos y en definitiva es la visita de un presidente. Hay que aprovechar esa oportunidad; la tiene que aprovechar el intendente, la tiene que aprovechar el Gobierno provincial y sobre todo la cámara ", sostuvo.

Y aseveró: "Es la primera vez en la historia que al Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael va un Presidente y me parece que hay que concentrarse en eso".

Entonces, le bajó el tono a los posibles desmanes que la propia Casado anticipó que podrían ocurrir. " Todas esas operaciones hay que dejarlas de lado. Vamos a estar atentos obviamente y vamos a reforzar la seguridad desde la provincia. Viene la seguridad presidencial también y hemos estado en contacto también con las autoridades de la Cámara que son los que organizan el evento", comentó.

Natalio Mema-transporte El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. Prensa Gobierno de Mendoza

Y aclaró que "si hubo algún intento de hacer alguna travesura para decirlo de alguna forma, yo creo que ha quedado de lado. Me parece que es muy importante lo que va a suceder en San Rafael para San Rafael y para Mendoza, es una oportunidad y tenemos que levantar la mirada. No podemos estar mirando quién le hace una zancadilla o no".

"Tenemos que buscar en eso el consenso para la visita del Presidente, más allá de la buena relación que tiene el gobernador en general con el Gobierno Nacional. Es un momento en el cual la sociedad, representada por las empresas, por el municipio y por la provincia, pueda tener un diálogo positivo y constructivo con el presidente", pidió Mema.

Y aseguró: "Obviamente, pedirle lo que hace falta, hacer hincapié en eso y sostener lo que se está haciendo bien. Pero si nos vamos a quedar en sí van a mandar a 10 o 20… Nosotros no somos el conurbano bonaerense, que es donde ha sufrido esto o lo que ha sucedido en Tierra del Fuego. Tenemos la oportunidad los mendocinos de demostrarlo".

La opinión del Gobierno sobre el show de Milei

El gobierno provincial vio con buenos ojos el show que dio Milei anoche. Así lo manifestó Mema, al señar que "en definitiva ha vuelto a su mística. Es la forma en la que llegó y no me extraña. Me parece que están volviendo a las bases como llegaron en el 2023. Él le habla a su público de esa forma".

"Vi muchos jóvenes entusiasmados y me parece que hay que tratar de que no se caiga ese entusiasmo. Él tiene esa forma de comunicar y es respetable. Es el presidente y llegó a ser presidente comunicando así. Nadie se puede sorprender, porque en definitiva es una situación que ya viene dada", explicó.

Y continuó: "Por lo tanto, a mí lo que me interesa aparte de eso, que está bien o es para su propio público, es que el día después sigamos trabajando en buscar consenso para buscar la gobernabilidad".

"El resto del país está buscando esa gobernabilidad. En el interior del país, la estamos buscando y estamos haciendo un trabajo para que eso suceda", comentó Mema.

Y consideró que en paralelo al show, "está el ministro de Economía (Luis Caputo) en Estados Unidos terminando de cerrar con el secretario del Tesoro las distintas variables que va a tener el apoyo económico que ha dado Estados Unidos".

"Por lo tanto, me parece bien y es una parte de su estrategia. Están poniendo el foco ahí, pero en el resto también están trabajando y para mí punto de vista, es lo que nos termina interesando", completó el ministro cornejista.