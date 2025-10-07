7 de octubre de 2025 - 09:21

La inesperada reacción de Lilia Lemoine en el show de Milei: apartó a una corista y acaparó el escenario

Durante el show del presidente en el Movistar Arena, la diputada libertaria actúo de manera sorpresiva con una de las coristas.

Los Andes | Redacción Política
El show de rock del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, donde presentó su nuevo libro "Cómo construir un milagro", generó todo tipo de repercusiones. Uno de los momentos más comentados de la noche no fue la interpretación del mandatario, sino la intervención de la diputada libertaria Lilia Lemoine.

Lemoine sorprendió al público al sumarse al escenario para cantar varios temas junto al presidente Milei. Casi al cierrre del show, la libertaria cantó el tema "Tu vicio" (Charly García, con letra modificada a “Soy capitalista”) junto a otra corista. Si bien su participación estaba planeada, durante la canción se vio un clima de tensión evidente.

Durante la interpentación, la diputada protagonizó un controvertido desplante al apartar de la escena a la otra corista que acompañaba al presidente. En un momento determinado, Lemoine ocupó el centro del escenario, y sacó de escena a la mujer apartandola del centro de las cámaras.

El insólito momento se volvió viral en las redes sociales, donde los comentarios se dividieron entre quienes defendían la espontaneidad del acto y quienes señalaban los celos y un claro intento de la legisladora por llevarse todo el protagonismo de la noche.

