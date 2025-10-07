La incómoda reacción de los periodistas de LN+ al show de Milei: "Nunca vimos algo así"

El presidente Javier Milei dio un show de ocho canciones este lunes en el Movistar Arena y ni los periodistas de LN+ , uno de los canales donde más entrevistas dio durante su gestión, podían creer lo que veían.

Uno de los momentos incómodos se vivió mientras el jefe de Estado interpretaba con fuerza "Hava Nagila" , en homenaje a la comunidad judía en el marco del segundo aniversario del ataque de Hamás. "Vamos que esto le molesta a la izquierda", arengó Milei a los más de 10 mil espectadores en el estadio de Villa Crespo.

En paralelo, LN+ mostraba la cara de asombro del conductor Esteban "Pelado" Trebucq , uno de los periodistas que suele hablar bien de Milei, así como del resto de panelistas en el estudio del canal de noticias.

"Estamos todos acá en el piso y nunca ninguno de nosotros vio algo así, hablando en términos del ejercicio de la máxima magistratura, en una campaña electoral o lo que sea. Nunca lo hemos visto", expresó anonadado Trebucq.

Más adelante, cuando ya estaba Luis Majul acompañándolo y seguía la cobertura en vivo del recital de Milei, el "Pelado" Trebucq continuó con su sorpresa: "Tengo una mesa con invitados y hacen caras, gestos...".

Majul tampoco podía creer lo que veía desde el Movistar Arena: "Todo esto si la economía anduviera bien, floreciente, sin los problemas de Libra, Spagnuolo, Espert... se podría decodificar de otra forma".

"Y después de perder la elección", sumó Trebucq, recordando lo sucedido en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

Las canciones que cantó Javier Milei en el Movistar Arena

Tuvo como coristas a la diputada nacional Lilia Lemoine y a la cantante y militante libertaria Ana Tamagno:

Demoliendo hoteles (Charly García) El Rock del Gato (Los Ratones Paranoicos) lues del equipaje (La Missisipi) No me arrepiento de este amor (Ataque 77) Dame Fuego (Sandro, con letra modificada a "Kuka tirapiedra") Hava Nagila (popular judía) Libre (Nino Bravo) Tu vicio (Charly García, con letra modificada a “Soy capitalista”)