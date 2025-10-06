6 de octubre de 2025 - 20:10

Militantes opositores fueron al acto de Milei y hubo tensión con los seguidores libertarios

El presidente hará la presentación de su nuevo libro "La construcción del milagro" en el Movistar Arena. Por mientras, Gendarmería Nacional aplicó un protocolo para evitar disturbios.

Militantes oficialistas y opositores se enfrentaron en el Movistar Arena, en la previa del acto de Javier Milei. 

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La previa del acto de Javier Milei en el Movistar Arena se vio marcada por un clima de confrontación. Militantes de la organización oficialista "Las Fuerzas del Cielo" y manifestantes opositores se cruzaron en las inmediaciones del estadio, generando momentos de tensión que fueron controlados por Gendarmería.

Los allegados oficialistas y las personas opositores quedaron cara a cara en la zona del Parque Los Andes, a metros del estadio, donde intercambiaron cánticos apenas separados por efectivos de Gendarmería. Los “anti milei” se acercaron a la junta oficialista, con la intención de generar disturbios.

A solo tres semanas de las elecciones generales y ante la inminente veda, Milei presentará este lunes su nuevo libro, "La construcción del milagro", en un evento que promete combinar política, música y espectáculo. En la cita se espera un Movistar Arena repleto de gente, además de allegados.

La presentación, que presuntamente iba a arrancar a las 18, pero que se encuentra demorada a pesar de lo ocurrido, contará con la presencia de funcionarios, legisladores y miembros de su gabinete. La Policía continúa con su intenso operativo para que el tráfico no sea interrumpido.

