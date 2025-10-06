La banda presidencial y ensayo en Olivos: así será la presentación del nuevo libro de Milei

El presidente Javier Milei presentará este lunes su nuevo libro , "La construcción del milagro", en un evento que promete combinar política, música y espectáculo. La cita será a las 18:00 horas en el Movistar Arena , con capacidad para más de 15 mil personas , y contará con la presencia de funcionarios, legisladores y miembros de su gabinete.

El acto el cual tiene entrada libre y gratuita se dividirá en dos partes : primero, un mini recital de Milei junto a su “banda presidencial” Las Fuerzas del Cielo , y luego una disertación sobre su nuevo libro , en la que el mandatario expondrá los ejes centrales de su obra y su visión sobre la transformación económica y política de la Argentina.

Según adelantaron fuentes oficiales, Milei ensayó durante el fin de semana en la quinta presidencial de Olivos , donde afinó los últimos detalles del repertorio que interpretará este lunes. En su cuenta de X, el presidente compartió una publicación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , quien presenció el ensayo.

“VENÍ PROBÁ LA BANDA… VLLC!”, escribió Milei junto a una foto en la que se lo ve rodeado de funcionarios y músicos.

La “banda presidencial” está integrada por figuras del espacio libertario: el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en la batería, su hermano Joaquín en guitarra principal, el periodista y biógrafo de Milei Marcelo Duclós en el bajo, y la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.

Cómo será el evento en el Movistar Arena

El encuentro contará con la conducción del vocero presidencial Manuel Adorni, quien oficiará de presentador, al igual que en el acto del Luna Park en 2024. Además, el escritor y conferencista Agustín Laje brindará una exposición introductoria antes de la presentación del libro.

Tras su participación musical, Milei realizará un cambio de vestimenta y luego retomará el escenario para detallar los conceptos principales de "La construcción del milagro", su nueva publicación, centrada en el proceso de reformas económicas y la filosofía política del gobierno libertario.

Entre los invitados especiales se espera la presencia de varios ministros del gabinete nacional, entre ellos Federico Sturzenegger, quien tendrá un rol destacado en la segunda parte del acto.

Según Noticias Argentinas, el repertorio elegido para el show incluirá canciones con “mensaje político”, seleccionadas por el propio Milei para reflejar los valores del movimiento libertario y su narrativa sobre la “batalla cultural”.