5 de octubre de 2025 - 15:46

Lilia Lemoine se sumó a la "Banda Presidencial" de Javier Milei

El presidente presentará su nuevo libro mañana. Además habrá un show musical: “Vení, probá la banda”, posteó Milei.

Javier Milei ensayó con Lilia Lemoine para la presentación de su nuevo libro.

Javier Milei ensayó con Lilia Lemoine para la presentación de su nuevo libro.

Foto:

X / @fedesturze
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine se sumó hoy a los ensayos que llevó a cabo el presidente Javier Milei. Se trata de una banda musical que estuvo presente en la Quinta de Olivos, en la previa de la presentación del nuevo libro del mandatario: “La construcción del milagro”.

El evento será mañana, en el estadio Movistar Arena. Este domingo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó una imagen del ensayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1974843345231860033&partner=&hide_thread=false

En el posteo se observa al presidente como "frontman" y a la legisladora entonando coros. Pocos minutos después, Milei reposteó la publicación con un mensaje que generó revuelo: “Vení, probá la banda…”.

La frase fue interpretada por algunos usuarios como un guiño político-económico, en referencia a las “bandas cambiarias”. Cabe mencionar que en las últimas semanas, la cotización del dólar fue uno de los principales temas de debate.

Sobre el show musical, la “Banda Presidencial” cuenta con una cuenta propia en X (@b_presidencial). Respecto al libro, es un compendio del pensamiento económico y político de Milei, en el que reafirma su programa de ajuste fiscal, liberalización de mercados y reformas estructurales.

