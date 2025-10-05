Lilia Lemoine se sumó a la "Banda Presidencial" de Javier Milei

El presidente presentará su nuevo libro mañana. Además habrá un show musical: “Vení, probá la banda”, posteó Milei.

Javier Milei ensayó con Lilia Lemoine para la presentación de su nuevo libro.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine se sumó hoy a los ensayos que llevó a cabo el presidente Javier Milei. Se trata de una banda musical que estuvo presente en la Quinta de Olivos, en la previa de la presentación del nuevo libro del mandatario: “La construcción del milagro”.

El evento será mañana, en el estadio Movistar Arena. Este domingo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó una imagen del ensayo.

VENÍ PROBÁ LA BANDA...

VLLC! https://t.co/aBGzD8q0kR — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025 En el posteo se observa al presidente como "frontman" y a la legisladora entonando coros. Pocos minutos después, Milei reposteó la publicación con un mensaje que generó revuelo: “Vení, probá la banda…”.

La frase fue interpretada por algunos usuarios como un guiño político-económico, en referencia a las “bandas cambiarias”. Cabe mencionar que en las últimas semanas, la cotización del dólar fue uno de los principales temas de debate.