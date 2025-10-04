Un economista cercano al PJ advirtió que si gana Milei, profundizará el ajuste

El economista es Hernán Letcher, quien brindó una conferencia en Mendoza. Habló en contra de Milei. Estuvieron presentes Emir Félix y Anabel Fernández Sagasti.

Economía en crisis: coyuntura y desafíos en la Argentina electoral. Ese fue el disparador de la conferencia que brindó ayer ante empresarios el economista ligado al peronismo y director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher y que tuvo como anfitriones a los candidatos a diputados nacionales por el Frente Justicialista Mendoza, Emir Félix y Marisa Uceda. También estuvieron presentes la senadora y el diputado nacional, Anabel Fernández Sagasti y Martín Aveiro, respectivamente.

Durante el encuentro, Letcher analizó la situación económica que actualmente atraviesa el país, destacó el impacto de la crisis en la pérdida de puestos de trabajo y diferentes sectores de la industria nacional y se refirió sobre el posible salvataje de EE.UU. al gobierno.

“El resultado electoral no define la cuestión de fondo de la economía. Póngale riesgo k, m, r, w o la letra que quieran, pero no es ese el problema. El resultado electoral sí cataliza cosas. Para ser más ilustrativo, si al gobierno le va bien en las elecciones ¿no va a tener que hacer un ajuste después? Lo único que quería y todos lo sabíamos era llegar a octubre sin haberlo hecho con la ferocidad que ellos quisieran”, señaló Letcher.

Y agregó: “Si ganan y tienen mayoría en la cámara pueden recortarle al Garrahan, por ejemplo”.

El director del CEPA afirmó que “vamos hacia una economía donde el formato de ganadores está caracterizado por sectores que no generan empleo. Yo no tengo nada contra esos sectores, pero este modelo consolidado no nos va a resolver la vida en términos de empleo. El gobierno dice tenemos el RIGI que tiene 21 proyectos, entre todos, van a generar 3.500 puestos de trabajo”.