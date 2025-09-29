Comisión Libra: la oposición citó a Karina Milei para mañana, mientras analiza el auxilio de la Fuerza Pública

Mañana se reunirá la comisión investigadora del caso por presunta corrupción vinculada a la criptomoneda Libra . Para este nuevo encuentro volvió a ser citada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en pos de que preste declaración testimonial.

Sin embargo, las expectativas de que la hermana del presidente Javier Milei concurra voluntariamente son bajas. Se trata de la segunda convocatoria a la funcionaria. Con ese motivo, la oposición que controla la conducción de la comisión analiza pedirle a la Justicia que Karina Milei sea citada a declarar por la fuerza pública .

La reunión se realizará este martes a las 16 . Tampoco se espera que asistan los otros dos funcionarios que ya se ausentaron en su primera citación del martes pasado: el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc.

Cabe recordar que el pasado martes 23 de septiembre se dio los "faltazos" por segunda vez consecutiva del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik , y de la funcionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo (ex titular de la UTI Libra). En ese momento, la comisión votó pedir autorización al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para llevarlos a declarar por la fuerza pública.

Ahora, en la nueva reunión de la comisión Libra, además de Karina Milei, Silva y Starc, fueron citados a declarar como testigos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona ; los empresarios y promotores de la criptomoneda Libra, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy ; y el ex asesor de la CNV Sergio Morales .

A pesar de las citaciones, hasta ahora ningún funcionario del Gobierno de Milei mostró voluntad de colaborar como testigos con el trabajo que lleva adelante la comisión investigadora. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que preside la comisión, aseguró días atrás que que "la investigación avanza” pero “sin colaboración del Gobierno”.

Así se había pronunciado el legislador en sus redes, al afirmar que, junto a los otros legisladores, continúan trabajando en las indagaciones. Todo a pesar de los intentos “por obstruirlas” de parte de los funcionarios implicados, pertenecientes a La Libertad Avanza (LLA), señaló.

“Ante el silencio, reiteramos la requisitoria al Sr. Presidente Javier Milei para que responda preguntas clave, entre ellas, de dónde obtuvo el link del contrato de la cripto que él mismo publicó sin que fuera público antes”, había manifestado Ferraro.

El legislador había afirmado también que le solicitarían al juez federal de turno “el auxilio de la Fuerza Pública” con el fin de “asegurar la comparecencia” de Melik y Zicavo, debido a que esta última “intentó que se le otorgara una medida cautelar para que no se la citara ni se le requiriera información”, y que fue rechazada por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.° 10.

Además habían reiterado la citación a Karina Milei, “con plazo hasta el 30 de septiembre”, a quien también le advirtieron que “un nuevo incumplimiento facultará a la Comisión a requerir el auxilio de la Fuerza Pública” para hacer efectiva su declaración.